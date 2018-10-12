(Görüntülü) Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, gençlerle buluştu

ANKARA, (DHA) Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Hacı Bayram Veli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu\'ndaki üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TÜGVA Ankara İl Temsilciliği Eğitim Koordinatörlüğü\'nün düzenlediği \"Kariyer Söyleşileri\" programına katıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu\'nda gerçekleşen programda Yerlikaya, gençler tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Gençlerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, tecrübelerini gençlerle paylaştı. Konuşmasına yeni eğitim - öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek başlayan Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlere daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla hiç durmadan yola devam edeceklerini söyledi. \"HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gençliğe verdiği önemden bahseden Yerlikaya, \"2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için azimle ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi; gelecek hedeflerimize ulaşarak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları taçlandırmak istiyoruz. Bu hedeflerimizi siz inşaa ve ihya edeceksiniz\" dedi. Asrın güreşçisi ünvanına sahip Bakan Yardımcısı Yerlikaya, spor kariyerindeki başarı hikayelerini ve tecrübelerini de üniversiteli gençlerle paylaştı. Gençlerin sporla ilgili sorularını da cevaplayan Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın projeleriyle ilgili soruları da yanıtladı. \"SPORDA AHLAK, KARARLILIK, AZİM VARDIR\" Türkiye\'nin dört bir tarafında çok yetenekli gençlerin olduğunu belirten Yerlikaya, gençlerin sportif anlamda daha aktif olmaları konusunda spor teşkilatının durmaksızın çalıştığını belirtti. Sporun birleştirici gücüne çok inandığını da belirten Bakan Yardımcısı Yerlikaya, \"Sporda ahlak, kararlılık, azim vardır. Spor insanı hayata bağlar, yaşama sevincini artırır, canlı ve güçlü tutar. Sizlere inancımız tam.\" ifadelerini kullandı. \"RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET DEMEKTİR\" Gündemle ilgili sorulara da yanıt veren Yerlikaya, \'tek adam\' algısı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya başlatıldığının altını çizerek, \"Milleti ile aynı hizada omuz omuza yürüyen bir devlet başkanımız var. Recep Tayyip Erdoğan demek millet demek; mazlumların savunucusu, koruyucusu demektir. Güçlü Türkiye evet siz gençlerle olacak, sizlerle yeşerecek. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Umut etmek Allah\'tan, umutsuzluk şeytandan\" şeklinde konuştu.