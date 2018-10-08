(Görüntülü) Genç rockçıyı Rus güvenlik elemanlarından Antalya kurtardı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Ekim (DHA) - Genç rock müzik şarkıcısı Buğra, klip için Moskova\'nın ünlü Kızıl Meydan\'ını seçince zor anlar yaşadı; ancak, imdadına \"Antalya\" yetişti. \"Leyla\" adlı şarkısına çekeceği klip için Moskova\'yı ve Kızıl Meydan\'ı tercih eden genç şarkıcı, bir anda başında biriken güvenlik elemanlarını görünce hayatının şokunu yaşadı. Genç şarkıcı, ekibiyle çekim yapmak istedikmeri Kızıl Meydan\'da başlarına gelen olayı şöyle anlattı: \"Çekim için meydana gittik. Her taraf turist ve ellerinde kameralar ile çekim yapıyorlardı. Ben ve çekim ekibimizde \'izin almaya gerek yok, küçük kameralarla çalışırız\' diyerek soluğu Kızıl Meydan\'da aldık. \"Zaten atmosfer öyle büyüleyici ki kendinizi bir filmde gibi hissediyorsunuz. Ama biz kameraları tripotlarımıza kurup \'Motor\' demiştik ki, birden başımızda nerden geldiklerini bile anlamadığımız güvenlik elemanları birikti. \"Rusça konuşup birşeyler söylediler; biz anlamadığımızı belirtince de, İngilizce konuşarak, meydanda tripod ve profesyonel makineler ile çekim yapamayacağımızı bunun için izin almamız gerektiğini söylediler. \"Nereli olduğumuzu sorduklarında \'Türkiye\' deyince ortaya hoş bir Antalya sohbeti çıktı. Karısı ve çocuğunun orada tatil yaptığını ve anlata anlata bitiremediklerini söyledi. \"İlk anda yaşadığımız o şok ve sert rüzgar yumuşak bir atmosfere döndü. Orada anladım ki Antalya, Ruslar için çok şey ifade ediyor. \"Normalde kamera ve çekimlerimize el koyup hakkımızda soruşturma bile açabilecek iken, müzisyen olduğumu söyleyince çekim yapabileceğimiz yerleri gösterdiler ve bize yardımcı oldular. \"Bizde bazı kısımlarını el kamerası ile çektiğimiz Kızıl Meydan görüntüleri klibe muhteşem bir renk kattı. Ortaya muhteşem bir klip çıktı.\"