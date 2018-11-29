(Görüntülü) Gemi yangını tatbikatı bu kez önceden duyuruldu

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da Sahil Güvenlik ekiplerince, \'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\' adını taşıyan gemi yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat basına ve kamuoyuna önceden duyurulurken, dün gerçekleştirilen tatbikat duyurulmadığı için paniğe neden olmuştu.



Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Yenimahalle sahili Faroz Limanı açıklarında gemi yangını tatbikatı yapıldı. Dün kentte duyurulmayan tatbikat nedeniyle gemiden dumanların yükseldiği görenlerin paniğe kapılması üzrine bugün gerçekleştirilen ikinci tatbikat basına ve kamuoyuna önceden duyuruldu. Tatbikatta senaryo gereği, denizde dumanlar yükselen gemiye müdahale edildi. Sahil güvenliğe ait helikopter ve botlarla müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.



Bu sırada, tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar denizden dumanların yükseldiğini görünce durumu, polise ve itfaiyeye bildirdi .Karadeniz Sahil Yolu\'nda araçlarını durduran bazı sürücüler de olan biteni merakla izleyip, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.



