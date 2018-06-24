(Görüntülü) Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

Nurcan KIRCALI İSTANBUL DHA Şile\'de; Serdar Şule Yılmaz çifti, düğünden önce gelin ve damatlıkla geldikleri okulda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı. Bu akşam dünya evine girmeye hazırlanan Serdar ve Canan Yılmaz çifti, düğün öncesi 15.00 sıralarında Şile 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi\'ne gelerek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı. Bugün çifte mutluluk yaşadıklarını belirten Serdar ve Şule Yılmaz çifti, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.