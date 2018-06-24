T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Gelinliği ile gelip, oy kullandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polis memuru Emre Çamlı (25) ile evlenen Gamze Atay (20) gelinliği ile sandık başına gelerek oyunu kullandı

24 Haziran 2018 20:54

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, polis memuru Emre Çamlı (25) ile evlenen Gamze Atay (20) gelinliği ile sandık başına gelerek oyunu kullandı. Ereğli\'de, Gamze Atay ile Emre Çamlı gelin ve damatlıkları ile Elmatepe Gazi İlkokulu\'na geldi. Gamze Atay sandık başına giderek oyunu kullandı. Gamze Atay ve Emre Çamlı vatandaşların alkışları eşliğinde sınıftan çıktı. Gamze Atay tüm hazırlıklarını daha önceden yaptıkları için düğün tarihini değiştiremediklerini söyleyerek, \"Oyumu kullandım. Şimdi düğünümüze gidiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun inşallah\" diye konuştu. Genç çift daha sonra gelin arabasıyla düğün için Karabük\'e yola çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAK EreğliEmreGamze AtayEreğli Gamze AtayElmatepe GaziVatanaGençKarabük
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24