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(Görüntülü) Gelin görümceye hırsızlık gözaltısı

SAMSUN'da 2 ayrı adresten hırsızlık yaptıkları belirlenen Buse Y

21 Kasım 2018 19:45

SAMSUN\'da 2 ayrı adresten hırsızlık yaptıkları belirlenen Buse Y. (20) ve görümceleri A.Y. (17) ile M.Y. (16) yakalanarak gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, gelen hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü eliplerince soruşturma başlatıldı. 2 farklı adresten toplamda 9 bin TL, altın kolye ve cep telefonu çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelileri Buse Y. ve görümceleri A.Y. ile M.Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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