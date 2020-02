(Görüntülü) Gelecek için fidan diktiler

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Kemer ilçesinde bir otel ve kardeş okulunun öğrencileri 150 fidanı toprakla buluşturdu. Kemer merkezindeki bir otelin kardeş okul olarak belirlediği Beldibi İlkokulu öğrencileriyle birlikte geleneksel hale getirilen fidan dikim etkinliği Çıralı mevkiinde gerçekleştirildi. 14 öğrencinin yanı sıra Otel Genel Müdürü Yunus Can, otel personeli ve staj için gelen Kırgız personel etkinliğe katıldı. Ulupınar Orman İşletme Şefi Sencer Alınoğlu\'nun anlatımıyla fidan dikiminin nasıl yapıldığını öğrenen öğrenciler ve otel personeli 150 çam fidanını toprakla buluşturdu. Beldibi İlkokulu 5\'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Zeliha Delal Koç, Ağaç dikmek benim için çok güzel bir etkinlik çünkü ağaçlar dünyanın akciğeridir ve biz ağaçlar olmasa nefes alamazdık. Hayatımız ağaçlara bağlı. Ağaç dikmeyi çok seviyorum. Yeşillik bizim için önemli. Bazı insanlar bunları yakıyor ve kurutuyor. İhmal ediyorlar. Aslında bunu yapmamaları gerekir. Ağaçları çok seviyorum. Yani bunları yapmamalarını istiyorum. Karşı çıkmalarını istiyorum yardım severlerin dedi. İlkokul 1\'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Helin Nuyan, ağaç dikmek için Çıralı\'ya geldiklerini ve ağaçların kendisine nefes almayı anlattığı söyledi. Otelin Genel Müdürü Yunus Can, turizmcilerin doğaya daha çok sahip çıkması gerektiğini vurgularken, Biz işletme olarak doğa ve çevreye çok önem veren bir şirketiz. Yeşil Yıldız, Yeşil Anahtar ve Mavi Bayrak sertifikalarını aldık. Her yıl koy temizlikleri ve fidan dikimi konusunda büyük çalışmalarımız var. TÜRÇEV tarafından ödülümüz de var faaliyetlerle ilgili. Geçen yıl da 300 fidan dikmiştik. Bu yıl da gençlerin de özenmesini düşündük ve Beldibi İlkokulu öğrencileriyle beraber bu işe giriştik. Mutluyuz, çocuklar çok mutlu. Onlar için de bir değişiklik oldu. Çocuklara ağaç sevgisini, doğa sevgisini aşılıyoruz diye konuştu.