(Görüntülü) Geleceğin sağlıkçıları, lösemiye dikkat çekmek için okulda maske taktı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da geleceğin sağlıkçılarını yetiştiren Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğrencilerden müdürüne, güvenlik görevlisinden temizlikçisine herkes lösemi hastalığına dikkat çekmek ve lösemi hastalarıyla empati kurabilmek adına okulda gün boyu maske taktı. Geleceğin sağlıkçısı öğrenciler, derslere de maskeyle girdi. Çınarcık ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, \'Lösemili çocuklara destek\' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda okuldaki idareciler, öğrenciler ve hizmetliler gün boyunca maske taktı. Lösemili öğrencilerin ve hastaların yaşadığı zorlukları anlamak için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında okulda tüm eğitim günü maskeler çıkarılmadı. Okul Müdürü Fetiye Babadağlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Okulumuzda yaklaşık 350 öğrenci eğitim görmektedir. Onlar ileride sağlıkçı olacakları için, hastanelerde çalışacakları için lösemili çocukları anlamak adına, empati duygularının gelişmesi adına böyle bir etkinlik düzenledik. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Tedavinin yanı sıra moral ve motivasyonun önemli olduğunun farkındayız. Dolayısıyla sağlık hizmetleri alanında eğitim verdiğimiz için öğrencilerimizin empati duygularını ve sosyal sorumluk bilincini artırmak amacıyla maskelerimizi taktık. Lösemili çocuklarımıza ve ailelerine, onları anladığımızı, desteklediğimizi duyurmak istedik\" dedi. Lisenin kimya öğretmeni Zühal Küçük ise bu hafta boyunca ders başında, öğrencilere lösemi hastalığı ve tedavisi hakkında kısa bilgiler verdiklerini söyledi. Küçük, \"Duyarlı olduğumuzu göstermek için maskemizi takıyoruz. Maske takmak zor. Ders işlerken de zor. Düşünüyoruz, lösemili çocuklar sürekli bunu takmak zorunda. Çünkü dışarıdan çok büyük etkenler, mikroplar var. Hayatlarını zorlaştırıyor. Biz 1-2 saat taktığımız zaman bile hemen sıkılıyoruz, daralıyoruz\" diye konuştu. Lisenin 9\'uncu sınıf öğrencilerinden Aynur Aydın da lösemili çocuklarla empati için maske taktıklarını ve maskeyle yaşamanın zorluğunu anladıklarını söyledi.