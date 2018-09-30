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(Görüntülü) GAZİPAŞA'DA ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 20 dekar kızılçam ormanıyla 20 dekar tarım arazisi zarar gördü

30 Eylül 2018 19:31

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 20 dekar kızılçam ormanıyla 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.Gazipaşa\'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Aydıncık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yangına 7 arazöz, 2 tanker, 2 itfaiye aracı ve 20 orman işçisi müdahale etti. Ekipler yangını 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangında 20 dekar kızılçam ormanlık alanla zeytin, badem ve nar ağaçlarının bulunduğu 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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