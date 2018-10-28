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(Görüntülü) Gazipaşa'da iş yeri yangını

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde zirai ilaç ve gübre bayiinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

28 Ekim 2018 15:24

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde zirai ilaç ve gübre bayiinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İstiklal Mahallesi\'ndeki bir iş yerinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kapalı olan iş yerinden çıkan dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen iş yeri sahibi dükkanın kepenklerini açtı. Uzman ekip maske takıp iş yerine girerek yangına müdahale etti. Polis iş yerinin zirai ürün satışı yapması ve kimyasal maddeden kaynaklanan zehirlenme olayının yaşanmaması için önlem aldı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmasından sonra iş yerinin arka cephesinde bulunan pencerenin korkuluk demirlerinin kesilmiş olduğu tespit edildi. Kundaklama olabileceği düşünülen yangın için polis geniş çaplı inceleme başlattı. İş yerindeki zirai ilaç ve gübrelerin büyük bölümü yangında zarar gördü.

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