T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Gaziantep'te yoğun sis uçak seferlerini aksattı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan ve görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi

27 Kasım 2018 14:48

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te etkili olan ve görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı, 10 dereceye düştü. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPKentSürücülerSisPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24