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(Görüntülü) Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

12 Eylül 2018 14:41

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenyurt, İsmet Paşa, Karataş ve Konak mahallelerinde bulunan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde bin 263 uyuşturucu hap, 345 cinsel uyarıcı hap, bir miktar uyuşturucu ile 11 bin 90 lira para, 2 hassas terazi, 3 silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, isimleri açıklanmayan 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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