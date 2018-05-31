(Görüntülü) Gaziantep'te UNESCO sevinci

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'te bulunan, yer altı su tesisleri kasteller içme suyu şebekesi livaslar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçici listesine alındı. Tarihi değerlerin listeye alınmasını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kararın sevindirici olduğunu söyledi. Gaziantep\'in eski mahallerinden olan Şehreküstü\'de bulunan Pişirici Kasteli, içersinde bulunan kaynak suyu ve sıcak havada serinliğini koruyabilme özelliği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü\'nün (UNESCO) geçici listesine alınarak turizme kazandırıldı. Kararı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkan\'ı Fatma Şahin, dünyada eşi benzeri olmayan bir yapının içerisinde olduklarını belirterek, kastel ve livasların geçmişin su dağıtım sistemi olduğunu söyledi. Kastelin içerisine girildiği zaman serin havanın ve su sesinin huzur verdiğine dikkat çeken Şahin, Çok güzel bir serinlik var. Aslında suyun ne kadar aziz, rahmet bereket ve hayat olduğunu bize gösteriyor. Tabi bu su yönetimi özellikle şehrimizdeki su yönetimi insanlık tarihi kadar eski. Roma döneminde başlayan şehrin su hattı ile ilgili bir süreç var. Dolayısıyla bu mesafede şehrin suya kavuşmasını sağlamak için her dönemin medeniyeti o döneme göre bir yöntem üretmiş. Kendisine göre bir yol üretmiş ve halkı suya kavuşturmuş. Bu gördüğünüz eserimiz 1280\'li yıllarda yapılmış. Selçuklu ve Osmanlı döneminde beri eşi benzeri olmayan bir yapının ortasındayız. Yaklaşık 10 kilometrelik livaslarla temiz suyu halka ulaştıran, kayaları oyarak geçen, büyük bir mühensdislik ve tasarımla halkı suyla buluşturan bir sistem var. Büyük bir ar-ge ve inovasyonla yapılan dönemin en önemli su yönetimini anlatıyorum. Beraberinde bu livaslarla, kastellerle bölge halkının gelip su ihtiyacını gidereceği, temizliğini, yün yıkama işlemini gerçekleştirirdi. Yün yıkama işlemi benim çocukluğumda çok önemliydi. Bu kastelleri aynı zamanda bütünleştirme, sosyalleştirme, toplanma yeri olarak görmek gerekiyor. Bu eserlerin dünyada eşi benzeri olmadığını görünce turizme kazandırmamız gerek dedik. Bu işe kafa yoran, kitap yazmış hocalarımız, teknik ekibimizle beraber ciddi bir raporlama yaptık. Bu güzelliği iyi raporlamazsanız, hikayesini yazamazsanız, suyun hikayesini iyi anlatmazsanız bunu başaramazsınız. UNESCO\'ya daha önce başvurularımız olduğu için ne yapmamız gerektiği konusunda tecrübeliydik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Gaziantep\'in livaslarını kastellerini geçici listeye aldırdık. Herhalde UNESCO geçici listesine en hızlı alınan eserimiz oldu dedi.