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(Görüntülü) Gaziantep'te, Gaziler Günü kutlandı

GAZİANTEP'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül 2018 16:23

GAZİANTEP\'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Tören Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler gazilik konulu şiirler okudu.

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