T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA) Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı

28 Ekim 2018 18:37

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA) Gaziantep\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törenle başladı. Cumhuriyet\'in 95\'inci yıldönemi nedeniyle düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunduğu törende Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve Tuğgeneral Şefik Atak meydanda bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN GAZİANTEP DHA GaziantepEkim Cumhuriyet BayramıTemmuz Demokrasi MeydanıCumhuriyetVali Ali Yerlikaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif KaradağZırhlı Tugay Komutanı TuğgeneralAtak GaziantepSTKMarşıVali
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24