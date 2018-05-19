(Görüntülü) Gaziantep'te coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılıp, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törenlerde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 19 Mayıs 1919\'da yakılan özgürlük ateşinin, TBMM\'nin açılması ile birlikte tüm yurda yayıldığını söyledi. Bugünkü özgürlük için 19 Mayıs\'ta yakılan ateşe borçlu olunduğunu belirten Ökkeş Demir, özgürlük ateşinin devam ettirilmesi için Atatürk\'ün 19 Mayıs\'ı armağan ettiği gençlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Halk oyunları ve çeşitli sportif gösterilerin yapıldığı törende, 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi. Protokol üyeleri daha sonra meydanda kurulan stantları ziyaret ederek genç sporcuların yaptığı gösterileri izledi.