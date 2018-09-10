(Görüntülü) Gaziantep'te çiftçilere 2 bin ton buğday tohumu

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ziraat Odaları arasında 4 bin çiftçiye 2 bin ton tohumluk buğday tohumu dağıtım protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanlık makamında düzenlenen tohumluk dağıtım protokolü imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz katıldı. Gaziantep\'in üretim, ekonomi, sanayisinin gücünü topraktan aldığını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Biz üretim, ekonomi, sanayi şehriyiz ama bunların topraktan alıyor. Bu şehrin en büyük gücü, toprağı, çiftçisi, güneşi ve toprağa dayalı sanayisidir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak, her yerde de dile getirdiğim gibi, \'Alt yapı belediyeciliği bitmiştir\' Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam etmektedir. Kimlikli, huzurlu, mutlu, sağlıklı şehirler, bizim en büyük hedefimizdir. Artık şehirler yarışıyor, bu kentin en büyük gücü topraktır, topraktan aldığı güçtür. Bugün Gaziantep, UNESCO Gastronomi Kenti olarak onaylandıysa; bu toprak, güneş, çiftçi, Anadolu kadını sayesinde olmuştur. Bu gücümüzle geleceğe doğru giderken, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim kader birliğimiz var, iyi günde kötü günde bir ve beraber olacağız. 2014 yılında ilk göreve geldiğimde büyük bir kuraklık vardı. Çiftçilerimize ilk desteği o zaman verdik, hamdolsun bir bereketle, en az zararla oradan çıktık dedi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, ?Yeni dönemde de hububat konusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerimize verilen desteği biz organize edeceğiz. Buğday ve arpa tohumu dağıtılması üzerine bir protokol imzalanacak. Ceyhan 99 çeşidi yarı sert ekmeklik buğdayı ve arpayı çiftçilerimizle buluşturacağız. Bu verilecek tohumlarla yaklaşık 90 bin dekar alanın ekilişini hedefliyoruz. 90 bin dekardan da 45 ila 50 bin ton mahsul üretmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Konuşmaların ardından Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahin\'e, Türk bayraklı bir plaket takdim etti.