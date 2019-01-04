T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Gaziantep'e şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ Iğdır'ın Aralık ilçesinin İran sınırındaki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'nda görev yaparken, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi memleketi Gazi

04 Ocak 2019 21:55

ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP\'E GETİRİLDİ

Iğdır\'ın Aralık ilçesinin İran sınırındaki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu\'nda görev yaparken, PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse\'nin cenazesi memleketi Gaziantep\'e getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında; Gaziantep Valisi Davut Gül, protokol üyeleri, dedesi Ökkeş, ninesi Elif, kardeşi Yunus Köse ve yakınları karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu, ayakta durmakta güçlük çeken dede Ökkeş Köse\'yi de protokol üyeleri teselli etti.

Şehit uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse, yarın öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZESİ GAZİANTEP GETİRİLDİ Iğdır AralıkBülent Aydın Hudut KarakoluPKKPiyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan KöseGaziantepGaziantep Valisi Davut GülElifYunus KöseKöseAhmet Furkan Köseyarın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24