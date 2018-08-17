(Görüntülü) Galatasaray'ın futbol takımına yeni sponsor -2

Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA



Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma sırt reklamı için online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı.



Türk Telekom Stadı\'nda gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyeleri İlber Aydemir ve Mahmut Recevik, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak ile Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş katıldı.



Törende ilk olarak konuşan Abdurrahim Albayrak, Garenta ile olan sponsorluk anlaşmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Bugünkü şartlarda kulübümüz için iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Garenta\'ya çok teşekkür ediyorum. Bir yıllık bir anlaşma. Hizmetimize 74 araba veriyorlar. Aynı zamanda 2 milyon lira alacağız. Paket olarak baktığımızda yaklaşık 5 milyon liralık bir anlaşma yapmış oluyoruz dedi.



Abdurrahim Albayrak, kulübe sponsor bulma konusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak, En kısa zamanda yine karşınızda olacağımızı umut ediyorum diye konuştu.



Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş da Sarı-kırmızılı kulüp ile yola devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ikinciyeni.com markamızı daha geniş kitlelere tanıtmak için dünya markası olan Galatasaray ile önemli bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Anadolu Grubu olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olacağız. Bu işbirliğinin hem bize hem de Galatasaray\'a hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu.