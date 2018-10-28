(Görüntülü) Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHAN MALATYA,(DHA)





Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Malatya\'ya geldi.



Saat 19.50\'de Malatya Havalimanı\'na inen Sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim\'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür etti ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı- kırmızılı bir taraftar da kara kalemle çizdiği Fatih Terim\'e resmini teknik direktör Terim\'e hediye etti. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti