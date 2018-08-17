(Görüntülü) Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü 1

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)





Galatasaray, Süper Lig\'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapılan antrenman core - stabilizasyon hareketleriyle başladı.



Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise orta ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Çalışmaya dün yapılan antrenmanda sakatlanan Garyy Rodrigues, tedavisi için Almanya\'da bulunan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal katılmadı.



Sarı-Kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.