(Görüntülü) Galatasaray Başkanı Cengiz ve yönetimi mazbatalarını aldı (6)

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Spor Kulübü\'nün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılan Olağan Seçim Genel Kurulu\'nda yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, Başkan Mustafa Cengiz ve yeni seçilen kurulları tebrik ederek sözlerine başlarken, \"Her Galatasaraylı çocuğun rüyası bir gün bu koltuklara oturup takımına bir destek daha vermek. Sizler bu göreve gelerek bu onuru ve sorumluluğu taşıyacaksınız. Yolunuz açık olsun\" dedi. Aralık ayından bu yana 4 genel kurulun yaşandığına dikkati çeken Metin Sinan Aslan, Galatasaray\'ın demokratik yapısıyla camianın iftihar ettiğini dile getirdi ve \"Artık istikrar ve iş yapmaya odaklanma zamanı. Yeni yönetimimize güç diliyorum\" ifadelerini kullandı. Metin Sinan Aslan\'ın konuşmasının ardından mazbata dağıtımına geçildi. Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri Murat Ece, Mahmut Recevik, Okan Böke, Kaan Kançal, Ömer Cansever, Abdürrahim Albayrak, Emre Erdoğan, Dorukhan Acar, Yusuf Günay ve Dilek Kutlu ile yedek üyeler Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, İlber Aydemir ve Özgür Savaş Özüdoğru mazbatalarını Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan\'ın elinden aldı. Denetim, Sicil, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerine de tek tek mazbatalarının teslim edilmesinin ardından Yönetim Kurulu ile bütün alt kurulların fotoğraf çekimi yapıldı. FATİH TERİM İLE MUSTAFA CENGİZ ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG Bu arada törende Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında esprili bir diyalog yaşandı. Terim\'in, \"Başkanım, dünyanın en rahat teknik direktörü benim\" sözlerine Cengiz, \"O neden hocam?\" diye karşılık verirken, Terim de bu karşılığa, \"Kulübemde 2-3 oyuncum var. Hiç zorlanmıyorum değişiklik yaparken\" dedi. Başkan Mustafa Cengiz ve 89. Galatasaray Yönetimi\'nin kurulları şu isimlerden oluşuyor: BAŞKAN 10649 Mustafa Cengiz YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER 4568 Murat Ece 7228 Mahmut Recevik 7310 F. Okan Böke 7607 Kaan Kançal 8761 M. Ömer Cansever 9047 Abdürrahim Albayrak 10450 Emre Erdoğan 12994 Dorukhan Acar 13177 Yusuf Günay 16129 Dilek Kutlu YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER 8754 Metin Karakaya 10291 Banu Vahapoğlu Akgün 11797 Erol Özmandıracı 14198 İlber Aydemir 15681 Özgür Savaş Özüdoğru DENETİM KURULU ASIL ÜYELER 13857 Emir Otluoğlu 15222 M. Gürol Ayan 15383 Reha Ünsay DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER 9750 Ertay Örmen 11802 A. Günhan Aksoy 15498 Başar Gündüz SİCİL KURULU ASIL ÜYELER 5281 Mehmet Bilen 7806 Jale Ayşe Karaveli 8054 Selçuk Erdoğmuş 8273 Sedat Vanizör 8446 Enis Boeno 10426 Aykut Uzunoğlu 11675 Necdet Tarakçı SİCİL KURUL YEDEK ÜYELER 8920 Neslihan Cengiz 9925 Tayfun Ayrancı 11781 Emre Dai DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELER 4645 M. Ömer Akad 4799 Alev Oraloğlu 4840 Ayhan Yeğinsu 7922 Cengiz Akıncı 8234 Tayfun Akgüner 8440 H. Akın Ketenci 8785 M. Süha Balın DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER 4191 Ali Salih Özçakır 5303 E. Cem Emiroğlu 7215 Ahmet Kalafatoğlu 7652 Turgut Bilgin 9031 Necati Tunç Şengül