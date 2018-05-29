(Görüntülü) Galatasaray Başkanı Cengiz ve yönetimi mazbatalarını aldı (3)





Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA







Galatasaray Spor Kulübü\'nün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılan Olağan Seçim Genel Kurulu\'nda yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.



Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, Başkan Mustafa Cengiz ve yeni seçilen kurulları tebrik ederek sözlerine başlarken, \"Her Galatasaraylı çocuğun rüyası bir gün bu koltuklara oturup takımına bir destek daha vermek. Sizler bu göreve gelerek bu onuru ve sorumluluğu taşıyacaksınız. Yolunuz açık olsun\" dedi.



Aralık ayından bu yana 4 genel kurulun yaşandığına dikkati çeken Metin Sinan Aslan, Galatasaray\'ın demokratik yapısıyla camianın iftihar ettiğini dile getirdi ve \"Artık istikrar ve iş yapmaya odaklanma zamanı. Yeni yönetimimize güç diliyorum\" ifadelerini kullandı. Metin Sinan Aslan\'ın konuşmasının ardından mazbata dağıtımına geçildi.



Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri Murat Ece, Mahmut Recevik, Okan Böke, Kaan Kançal, Ömer Cansever, Abdürrahim Albayrak, Emre Erdoğan, Dorukhan Acar, Yusuf Günay ve Dilek Kutlu ile yedek üyeler Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, İlber Aydemir ve Özgür Savaş Özüdoğru mazbatalarını Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan\'ın elinden aldı. Denetim, Sicil, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerine de tek tek mazbatalarının teslim edilmesinin ardından Yönetim Kurulu ile bütün alt kurulların fotoğraf çekimi yapıldı.



FATİH TERİM İLE MUSTAFA CENGİZ ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG



Bu arada törende Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında esprili bir diyalog yaşandı.



Terim\'in, \"Başkanım, dünyanın en rahat teknik direktörü benim\" sözlerine Cengiz, \"O neden hocam?\" diye karşılık verirken, Terim de bu karşılığa, \"Kulübemde 2-3 oyuncum var. Hiç zorlanmıyorum değişiklik yaparken\" dedi.



Başkan Mustafa Cengiz ve 89. Galatasaray Yönetimi\'nin kurulları şu isimlerden oluşuyor:



BAŞKAN



10649 Mustafa Cengiz



YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER



4568 Murat Ece



7228 Mahmut Recevik



7310 F. Okan Böke



7607 Kaan Kançal



8761 M. Ömer Cansever



9047 Abdürrahim Albayrak



10450 Emre Erdoğan



12994 Dorukhan Acar



13177 Yusuf Günay



16129 Dilek Kutlu







YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER



8754 Metin Karakaya



10291 Banu Vahapoğlu Akgün



11797 Erol Özmandıracı



14198 İlber Aydemir



15681 Özgür Savaş Özüdoğru







DENETİM KURULU ASIL ÜYELER



13857 Emir Otluoğlu



15222 M. Gürol Ayan



15383 Reha Ünsay







DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER



9750 Ertay Örmen



11802 A. Günhan Aksoy



15498 Başar Gündüz







SİCİL KURULU ASIL ÜYELER



5281 Mehmet Bilen



7806 Jale Ayşe Karaveli



8054 Selçuk Erdoğmuş



8273 Sedat Vanizör



8446 Enis Boeno



10426 Aykut Uzunoğlu



11675 Necdet Tarakçı







SİCİL KURUL YEDEK ÜYELER



8920 Neslihan Cengiz



9925 Tayfun Ayrancı



11781 Emre Dai







DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELER



4645 M. Ömer Akad



4799 Alev Oraloğlu



4840 Ayhan Yeğinsu



7922 Cengiz Akıncı



8234 Tayfun Akgüner



8440 H. Akın Ketenci



8785 M. Süha Balın







DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER



4191 Ali Salih Özçakır



5303 E. Cem Emiroğlu



7215 Ahmet Kalafatoğlu



7652 Turgut Bilgin



9031 Necati Tunç Şengül









