(Görüntülü) Galatasaray, Almanya'ya gitti

Galatasaray\'ın Schalke maçı kamp kadrosu belli oldu





Eren Derdiyok ve Fernando kamp kadrosuna alınmadı





Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)





Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maç haftasındaki Schalke 04 karşılaşması için bugün Almanya\'ya gitti.



Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün TSİ 20.30\'da maçın gerçekleşeceği Arena AufSchalke\'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.



Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise TSİ 20.00\'de Arena AufSchalke Medya Merkezi\'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.



Özel bir uçakla saat 12.30\'da Düsseldorf kentine hareket eden Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Essen\'e geçerek kampa girecek.



Galatasaray\'ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:



\"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.\"