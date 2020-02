(Görüntülü) Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından -3

Galatasaray Teknik Direktörü Terim Biz bu kupanın küçüğünü aldık, antrenmanlıyız diye düşünüyorum



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.



İlk olarak söz alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aynı tarihte daha önce yine Yuri Semin\'in Lokomotiv Moskova\'sı ile oynadıklarının hatırlatılması üzerine, İnşallah sonu benzemez, orada gruptan çıkamamıştık, onlar çıkmıştı. İyi bir başlangıç oldu. Lokomotiv Moskova 7 maçta 5 gol yedi, hiçbir maçta 3 gol yemedi. Böyle bir takımı 3-0 yenmek ve çok gol kaçırmak önemli bir şey. Keyifli bir maç oldu. İlk gole kadar iyi bir başlangıç yaptık, oradan sonra zaman zaman vitesi yükseltip, zaman zaman alçaltarak devre sonunu getirdi. İkinci yarıya tam konsantre olduk, sonunda net bir galibiyet oldu. Üzüntümüz Badou\'yu kaybetmek ama hakem haklıydı ikinci sarıda. Avrupa\'nın en formda ve en güvenilir hakemlerinden birisi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraları çok özlemiştik, biz de, taraftarımız da, camiamız da. Ali Sami Yen\'de Şampiyonlar Ligi, şampiyona yakıştı. Her şeyimizle yakıştık buraya. İnşallah bu sonuçlar devam eder. Yeni yıla da kalırız ümit ederim. Bugün için herkes keyfini çıkartsın. Hiçbir maçta 3 gol yemedi Lokomotiv Moskova, bu çok önemli dedi.



BİZ BU KUPANIN KÜÇÜĞÜNÜ ALDIK, ANTRENMANLIYIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM



Oyuna iyi başladıklarını söyleyen Terim, Oyuna kendi seyircimizin önünde nasıl başlanıyorsa, herkes ne istiyorsa o şiddetle başladık. Oyunun kontrolü bizde, neredeyse onlar kalemize gelmeden golü bulduk. Zaten sarsmıştık. Oradan sonra futbol, her saniye her dakika değişken. Ona cevap vereceksiniz. Satranç oyunları gibi futbol, kalıpsal bazı şeylerle oynayamazsınız. Bir de tabii ki duruma göre hareket etmek zorundasınız. Biz de öyle yaptık. Sonradan Eder\'in girmesiyle beraber 2-0 öne geçmiş bir Galatasaray\'ın oyunu tutma hamlesi bana ait, Maicon\'la. Hayallerimiz hepimizin var, bizim de var. Olur olmaz bilmiyorum ama açıkçası biz küçüğünü aldık, antrenmanlıyız diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYAYA GÖRE GÖREVİMİ YAPMAM



Sosyal medyada yer alan eleştirilere saygı duyduğunu ancak onlara göre hareket etmediğini söyleyen deneyimli teknik adam şöyle konuştu



Sosyal medyaya saygı duyuyorum ama oraya bakarak görevimi yapmam ben. Orası sanal bir hayat. Benim tercihlerim, benim risklerim. Fikirlere saygı duyarım ama benim konumumdaki bir insanın sosyal medyaya göre hareket etmesini bekleyemezsiniz. Biri oynuyorsa, Galatasaraylıların çoğunluğu, hocanın bir bildiği var diyordur. Maicon, 15 günde iki kez idmana çıktı. Bir tercih yapmam lazımdı. Genç Ozan\'la devam edebilirdim ama en ufak hatada güzelim yapıyı bozabilirdik. Donk\'un tecrübesi, sakinliği ve fiziği ihtiyacımızdı. Öyle karar verdim. Mariano bizim için çok önemli bir oyuncu ama şuna hazır olun artık, salı - cuma, cuma- çarşamba, çarşamba - cumartesi... Ne kadar çok oyuncumu hazır tutabilirsem, o kadar iyi. Artık isimlerden geçsinler. Bunlar kendi aralarında tartışacakları güzel mevzular, ama burada değil. Martin\'i çabukluğu için sahaya koydum. İkisi de çok önemli oyuncular. Orada Farfan da oynayabilirdi ki beklentimiz Eder ile başlamalarıydı. Orada Fernandes oynadı, Mariano\'yu orada boğmak istemedim. Mariano hücuma giden, set oyununu iyi oynayan önemli bir oyuncu. Ama bugünkü tercihim de böyleydi. Oyun da beni buna itmedi.



EREN BUGÜN TEBRİK EDİLMESİ GEREKEN OYUNCULARDAN BİR TANESİYDİ



Eren, Donk ve Linnes\'in performansının kendisinin gelişiyle artması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Terim, Ben üçünden de çok memnunum. Mevcut oyuncularımızı çekebildiğimiz kadar yükseğe çekmemiz gerekiyor. Zaten UEFA\'dan cezamız var. Hiç transfer yapamıyoruz neredeyse. Dolayısıyla bu birinci görevimizdi. Geçen sezonun en önemli oyuncularından birisi Donk. Linnes de geçen sezon çok önemli şeyler yaptı. Bu maç ve geçen maçta da Eren\'e parantez açmamız gerekiyor. Hiçbir hava topu vermemesi çok iyiydi. Eren bugün tebrik edilmesi gereken oyunculardan bir tanesiydi. Belhanda iyi durumdaydı atılmadan önce. Onun için koydum ama sonradan da değiştirdim diye konuştu.



FEGHOULI SORUSU ÜZERİNE TERİM, ÇALIŞACAK, HERKES ÇALIŞACAK DEDİ



Sofiane Feghouli\'nin kadroya alınmaması üzerine konuşan Fatih Terim, Feghouli\'yi niye almadım, 18 kişi soyunuyoruz. 2-3 kaleciyi çıkartırsanız 14-15 kişi. Burada her mevkiyi alternatifiyle düşünmek zorundayım. Ve birkaç rolü yapabilecek oyuncuları seçiyorum. Teknik adam oyuna iki şekilde müdahale eder, bir oyuncu değiştirerek, iki oyuncuların yerlerini değiştirerek. Orada Sinan var, orada Henry var, orada Emre var, gerekirse Garry\'i o tarafa çekeriz, o var. Birini tercih edecektim, ben de tercihimi o yönde kullandım. Çalışacak, herkes çalışacak açıklamasını yaptı.



TARAFTARLARIN KÖTÜ BİR NİYETİ YOKTUR



Taraftarların penaltı atışı öncesi Fernando Muslera tezahüratları yapmasına da değinen deneyimli çalıştırıcı, Zaten elimle işaret ettim hayır diye. O günkü şartlarda, gol atmayan hiçbir oyuncumuz yoktu. Orada bile arkadaşlarımıza izah ettik, kendi meslektaşlarımızı aşağı çekebilir miyiz, onlarla alay etme imkanımız olabilir mi, asla olmaz. Hele hele bu tip maçlarda olabilir mi Bir gol bile çok önemli. Ben onu taraftarımızın bir sevinç göstergesi olarak alıyorum. Benim müsaade etmeyeceğimi biliyorlar zaten. Penaltıcımız var. Oyun 7, 8 - 0 da olsa olmaz. Onu bir tezahürat şeklinde yapıyorlar diye algılamak istiyorum, yoksa onların da kötü bir niyeti yoktur ifadelerini kullandı.



BİZ BİR ŞEY YAPTIĞIMIZDA \'BİR BİLDİĞİ VAR\' DÜŞÜNCESİYLE HAREKET EDERLERSE SEVİNİRİM



Eren Derdiyok\'un oyundaki rolü ve kendisine çok sayıda hava topu gönderilmesi ile ilgili gelen bir soruya Terim, Bu bir taktiksel anlayış. Etrafına Garry, Emre, arkadan da Badou yanaştığı için bizim için çok fazla atak olabiliyor. Top çevirecekler, topla çıkacağız ama büyük de bir risk almalarını istemiyorum açıkçası. Hiçbir zaman seyircinin 11\'i çıkmaz. Muhakkak ki onların görüşleri var ama bu seviyelerde hemen başta oyuncu değiştirilmez. 3 güne, 4 güne bir oynamaya çalıştığımız için, ne kadar bir takımı fazla oynatabilirsek, o kadar karımıza. Orada herhalde Belhanda\'ya biraz şikayette bulundular ama onun zamanı o zamandı. Gol atsa da iyi olurdu, son şutu gol olsaydı kim haklıydı Tabii seyircilerimiz bizi başka bir yere koyduğu için, ben onlardan hep rica ediyorum. Biz bir şey yaptığımızda bir bildiği var düşüncesiyle hareket ederlerse sevinirim. O şutu vuramadığı zaman olumsuz tepki göstermeyen, pas atamadığı zaman kızmayan, her şeyi alkışlamaya çalışan bir taraftar olması gerekir artık. Onların desteği oyuncuda o kadar çok dalgalanma yapıyor ki. Reaksiyonlarımızı ayarlamalıyız. İngiltere\'de korner olur, herkes ayağa kalkar. Bunlar olursa, biz de sahada buna cevap veririz. Futbol reaksiyon oyunudur, nezaket içerisinde her şey olabilir ama o sorumluluk da bize ait yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.



SEMIN MAĞLUP OLDUK AMA GÜZEL BİR OYUN ORTAYA KOYDUK



Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ise şu ifadeleri kullandı



Burada ilk 10 dakika pasif şekilde oynadık, mağlup olduk ama futbol olarak güzel bir oyun ortaya koyduk. Genel olarak oyun fena değildi fakat sonuç iyi olmadı. Yorum yapmak biraz zor. Tabii ki siz ne kadar güzel oynasanız da, bütün oyun gollerde belli olur. Biz güzel oynamış olsak da, skor öyle değil. Evet fena oynamadık fakat kaybettik. Tabii ki bu kadar güzel bir taraftarın önünde oynamaktan dolayı çok mutlu futbolcular. Bu kadar güzel bir taraftar olduğu zaman, oyuncum memnun olur. Çok şey söyleyebiliriz fakat sonuç ortada. Biz eleştiriye çok açığız, bakacağız. Hayatta kazanmak varsa, kaybetmek de vardır. Bunu kabul ederek ilerleyeceğiz.