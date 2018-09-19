(Görüntülü) Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçından notlar

Aslan 15\'inci kez devler sahnesinde

Moskova ekibi 14 yılın ardından Şampiyonlar Ligi\'nde yer aldı

Fatih Terim\'den 2 değişiklik

Yuri Semin 3 değişiklik yaptı

Türk Telekom Stadı sarı kırmızı

Maça yoğun ilgi

Lucescu da mücadeleyi takip etti

Ata SELÇUK İSTANBUL (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta müsabakasında Galatasaray, kendi sahasında Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Gianluca Rocchi düdük çaldı. Rocchi\'nin yardımcıları Mauro Tonolini ile Filippo Meli üstlendi.

ASLAN 15\'İNCİ KEZ DEVLER SAHNESİNDE

Galatasaray, 15\'inci kez UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde yer aldı. \'Şampiyonlar Ligi\'ne en çok katılan Türk takımı\' unvanının sahibi olan sarı kırmızılı takım, son olarak 2015-2016 sezonunda devler liginde sahne almıştı.

MOSKOVA EKİBİ 14 YILIN ARDINDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son olarak 2003-2004 sezonunda yer alan ve son 16 turunda turnuvaya veda eden Lokomotiv Moskova, 14 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele etti.

TERİM\'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Kasımpaşa ile oynadığı mücadelenin ilk 11\'inden iki değişikliğe gitti. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü, stoperde yer alan Ozan Kabak yerine, Kasımpaşa karşısında orta sahada yer alan Ryan Donk\'u kullanırken, Donk\'tan boşalan orta saha bölgesinde ise Fernando Reges\'i sahaya sürdü. Sinan Gümüş\'ü yedek kulübesine çeken deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine ise ligde cezasından dolayı forma giyemeyen Younes Belhanda\'ya şans verdi. Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Fernando, N\'diaye, Belhanda, Emre, Rodrigues ve Eren ilk 11\'i ile çıktı.

Öte yandan Fatih Terim, sakatlığı veya cezası bulunmayan Sofiane Feghouli\'yi maç kadrosuna dahil etmezken, bir süredir sakatlığı nedeniyle süre alamayan Maicon\'a yedek kulübesinde görev verdi.

SEMIN 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ise takımının Rusya Ligi\'nin 7\'nci haftasında oynadığı Dinamo Moskova mücadelesinin ilk 11\'inden 3 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı Galatasaray mücadelesinde, Dinamo Moskova\'ya karşı görev alan Mikhail Lysov, Anton Miranchuk ve Eder yerine Bryan Idowu, Benedikt Höwedes ve Jefferson Farfan\'a şans verdi. Lokomotiv Moskova sahaya; Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Idowu, Krychowiak, Höwedes, Fernandes, Denisov, Aleksei Miranchuk ve Farfan ilk 11\'i ile çıktı.

TÜRK TELEKOM STADI SARI KIRMIZI

Galatasaray\'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde ve maç sırasında Türk Telekom Stadyumu sarı kırmızı renklerini aldı. Yapılan renkli ışıklandırma ile stat sarı ve kırmızıya bürünürken, görsel olarak güzel bir görüntü oluştu ve taraftarlar stat etrafında bolca fotoğraf çekti.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray\'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu\'nun büyük bölümünü dolduran Galatasaraylı taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek oldular. Az sayıda Lokomotiv Moskova taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.

LUCESCU DA MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta müsabakasını Türk Telekom Stadyumu\'nda takip etti.

TERİM BİZ, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NİN AVRUPALI TÜRK MARKASIYIZ

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'nde olmayı çok özlemiş. Biz de özledik. Galatasaray tabii Şampiyonlar Ligi\'ne alışkın ve buralarda olmayı seven bir kulüp. Biz Şampiyonlar Ligi\'nin müziğini neyle, kanunla çalan bir ülkeyiz. Galatasaray da onun temsilcisi. Biz, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin Avrupalı Türk markasıyız ifadelerini kullandı.