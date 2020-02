(Görüntülü) Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından (4)

Fatih Terim: \"Galatasaray taraftarının duygularıyla oynanıyor\" \"İki santrfor da alabiliriz, bir santrfor, bir stoper de alabiliriz\" \"Transferlerimiz iyi gidiyor\" \"Türk bir santrforla görüşmedik\" \"Maicon\'u çok seviyorum\" \"Altyapıyla ilgili çok değişik projelerimiz var\" Mesut Bakkal: \"İlk golde net faul var\" Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın toplantısında konuştu. İlk olarak söz alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, \"Normal oyun içerisinde yediğimiz gol yok, inşallah bundan sonra da olmaz. Bugün skor kadar benim için değerli olan şey ilk yarı oyuna başlangıcı saymazsak, 90 dakika bir pozisyon daha hatırlamıyorum. Demek ki bir yandan rakibi kendi sahasına hapsetmeyi, baskı yapmayı, sıkıştırmayı, taktiksel doğru durarak top kazanmayı hedeflerken, bir yandan da az pozisyon veriyoruz, çok sevindirici. Özellikle ikinci yarı bu çok daha yüksek noktaya geldi. Kırılmaz noktası bu tip durumlarda ikinci gol oluyor. Bugün hep top yüzdesi olarak, topun oyunda kalma süresinin büyük bölümünü biz kullanmışız. Top oynama yüzdesi bizde fazla. Pozisyon fazla. Bundan sonraki maçları ve bazı oyuncuların durumunu düşünmesem kimseyi değiştirmezdim. 65\'inci dakikada oyun durduğunda 4-0 olmasına rağmen benim oyuncularım neden duruyor diye itiraz ediyorlarsa, ben de bu duyguyu çok seviyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Akan oyun, duran oyun, geçiş oyunu ne derseniz deyin, hepsinden doğru örnekler verdiler. Oyunun her bölümünü nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Farklı skor aldıktan sonra konuşmak çok kolaydır ama ben işin başka bir tarafına bakıyorum\" dedi. \"GALATASARAY TARAFTARININ DUYGULARIYLA OYNANIYOR\" Gomis\'in takımdan ayrılma süreci ile ilgili yorum yapan deneyimli çalıştırıcı, Fransız golcü için şu ifadeleri kullandı: \"Buradan 29 gol atıp bize emeği geçen Gomis\'e teşekkür ediyorum, inşallah çok başarılı olacak. Galatasaray Kulübü\'ne yakışır bir uğurlama yaptık. Biz onu seviyoruz ama bence bu süreç tarafların doğru yönettiği bir süreç oldu. 34 yaşındaki bir oyuncu için aldığınızdan fazlaya vermek yönetimimizin bir becerisidir. Gol kralı olmuş, bize büyük hizmetleri geçmiş bir oyuncunun kendi istikbalini düşünerek anlaşma yapması da güzel bir şey. Bunlar olmalıdır ama profesyonelliği de unutmamak gerekir. İçinde bulunduğumuz konum, bizi bazı şeyleri yapmak zorunda bırakıyor. Bazılarının yazdıklarına, söylediklerine, yazdırılanlara, söylettirilenlere çok itibar etmeyin, biz gerekirse söyleriz. Burada en önemli şey Galatasaray camiasının veya Galatasaray taraftarının duygularıyla oynanıyor. Bunların çoğu doğru değil. Bazen benim ailem de soruyor, babacığım almışsınız, benim haberim yok diyorum.\" \"İKİ SANTRFOR DA ALABİLİRİZ, BİR SANTRFOR, BİR STOPER DE ALABİLİRİZ\" Transfer için gün kaldığını hatırlatan Terim, \"4 günümüz var. Bu 4 günde muhakkak ki bizim bir B planımız vardı. Modeste hukuki bir süreç yaşandı, risk olan bir durum ortaya çıkınca doğal olarak Galatasaray Kulübü, hukuk danışmanlarının tavsiyesi üzerine bu konu geriye atıldı. Ancak N\'diaye bizim için önemli bir oyuncu, ona da hoş geldin diyorum. Bize dinamizm katacaktır. Tatlı bir rekabet olacaktır, olmalıdır da. Sonuç itibarıyla yarın kuralar çekildikten sonra haftada üç gün maç oynayacağız. Devre arasındaki hazırlık maçlarıyla beraber 60 üstü maç oynayacağız. Bunun için her mevkiinin birer, ikişer, üçer birbirini aratmayacak oyuncular olmalı. Yavaş yavaş değişeceğiz. Cuma akşamına kadar, hepimizin umut ettiği, özellikle merkez atak oyuncusu konusunda bir veya iki, ikisini de oraya kullanabiliriz. Stoper de alabiliriz. İki santrfor istediğim gibi olursa öyle kullanacağım. Stoperi Serdar, Ahmet, Maicon ve de gerekirse Donk\'u da tamamen oraya konsantre ederek Ocak ayına kadar götürebilirim ama santrfor lazım\" diye konuştu. \"TRANSFERLERİMİZ İYİ GİDİYOR\" Sadece Şampiyonlar Ligi\'ne odaklanmadıklarını söyleyen Terim, \"Yine Şampiyonlar Ligi\'ni ve ligi düşünüyorum. Ligde şampiyon olmadan Şampiyonlar Ligi\'ne gidemiyorsunuz. Bu da yetmez. Daha dikkatli olmamız, daha zengin olmamız lazım. Onun için yarı yolda veya herhangi kritik bir durumda aman şunu yapmasaydık demek istemiyorum. İçinde bulunduğumuz durumda fazla alamıyoruz ama olanla da iyi gidiyoruz gibi gözüküyor. Hepimiz canla başla uğraşıyoruz, transferlerimiz iyi gidiyor. Rotasyon zamanı yavaş yavaş geliyor. O şablon birileri tarafından hep oynanmalı. Bu Türkiye ligini önemsemiyorum demek değil. Her gün biraz daha iyi olacağız demiştim. Allah izin verirse her şeyi halledeceğiz\" açıklamasında bulundu. \"TÜRK BİR SANTRFORLA GÖRÜŞMEDİK\" Türk bir santrforla görüşmediklerini belirten Fatih Terim, \"Biri Türk de olabilir. İkisi de yabancı da olabilir. Şu anda herhangi bir Türk santrforla görüşmediğimiz için bunu telaffuz etmedim. Kontratı devam eden oyuncularla Galatasaray\'ın kendi kulübüne danışmadan oyuncuyla görüşme gibi bir prensibi yoktur\" dedi. Oyuncularının performansından çok memnun olduğunun altını çizen Fatih Terim, \"Hiç durmadı oyuncularım, attıkları kadar kaçırdılar. Pas yüzdesi, baskı, çeşitleme, kenardan olmadı, orta olmadı. Her türlü şeyi denediler. Onyekuru\'ya kendisinin gol atması gerektiğini söyledim. Gidiyor, hep arıyor. Bazen aramayacaksınız\" şeklinde konuştu. \"MAICON\'U ÇOK SEVİYORUM\" Maicon\'un gerçekleşmeyen transfer sürecine değinen deneyimli çalıştırıcı, \"Profesyonel hayatta biriyle 5 sene mukavele imzalayıp, bir sene sonra ayrılıyorsunuz. Maicon her geçen gün iyi oynuyor, çok da güzel bir diyalogumuz var. Bir oyuncunun transfer sürecini kulübüyle bu kadar rahat görüşmesi çok modernize bir olay. Maicon çok iyi işler yapıyor. Bundan sonra herhangi bir sürpriz olur mu bilmiyorum, kendisini çok seviyorum, iyi oynuyor her geçen gün, şu an için öyle bir şey yok\" ifadelerini kullandı. \"ALTYAPIYLA İLGİLİ ÇOK DEĞİŞİK PROJELERİMİZ VAR\" Fatih Terim son olarak Galatasaray altyapısı ile ilgili gelen bir soruya, \"Bugün Yunus ile Ozan girdiler oyuna. Bunlar Galatasaray\'ın çocukları, özünden yetişmişler. Yarın öbür gün açıklayacağımız yeni bir isim altındaki altyapımız bundan sonra da aynı şekilde devam etmelidir. Galatasaray\'ın istikbali de, ilerisi de oradadır. Orayı çok enteresan bir şekle getirmemiz lazım. Dünya çapında yapmamız lazım. Bir iki ay sonra çok daha farklı görebilirsiniz. Ahmet Sivri de bizim bir şeyler beklediğimiz oyunculardan birisi. Bizim gözümüze parmaklarını batıracaklar. Ben bugün bir devre onların maçını seyrettim. Ben onlara çok güveniyorum, her geldiğimde de bir iki oyuncu verdik. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız, çok değişik projelerimizi yarın öbür gün açıklayacağız. Yunus\'un iki ay önceki haliyle şimdiki hali aynı değil. İki ay sonraki haline de dikkat etmenizi rica edeceğim. Hepsine şans vereceğim. Keşke daha fazla sayıları olsa, olmalıdır da. Buradan hocalarıma da sesleniyorum, onlar yetiştirecek biz koyacağız. Yönetimimizle de yeni program, yeni fikirlerle daha güzel ve modernize bir Galatasaray altyapısı olacak\" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı. MESUT BAKKAL: \"İLK GOLDE NET FAUL VAR\" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise VAR sisteminden yakındı. Bakkal, ilk pozisyonda net faul olduğunu söylerken, \"VAR\'dan başlayalım. Her ne kadar 6-0 da olsa birinci pozisyon net faul. Anadolu takımıyız, 45 dakika gol yememişiz. Golü yiyorsunuz ve kırılıyorsunuz. İkinci gol de çarpıp girdi. Bence ilk gol net faul. Nasıl bakılıyor bilmiyorum. Özellikle 49\'dan sonraki oyun şeklini ben de kabul etmiyorum, tüm camiadan özür diliyoruz. Yenilebilirsiniz sorun değil ki, ama ben kendi takımımdan sorumluyum. Ben böyle bir oyun disiplinsizliğini kabul etmiyorum. Oyuncu değişikliği yapıyorsunuz, ipin ucu kaçtı tutmaya çalışıyorsunuz. 40\'tan sonra kaçınılmaz bir skor geldi. Bunu hazmedeceğiz. Bu takıma geçen seneden bu yana çok emek veren bir ismim. Sakatların arkasına sığınmadım ama bu kadar oyuncuya müsaade eden bir takım kabul etmiyorum. Benim oyuncuma yakışmadı. Böyle maçlarda kızarsınız, sarı kart, kırmızı kart görürsünüz, bir tepki verirsiniz. Ama lütfen VAR pozisyonuna kadarki takımı unutmayalım. Biraz duygular karmaşık\" dedi. Emre Akbaba\'nın takımdan ayrılması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Bakkal, \"Dün Antalya\'da Emre Akbaba yok, Beşiktaş\'ı yendiler. Çok kaliteli oyuncudur, gitmesi gerekiyordu gitti. Tekrarlamaktan da bıktık. Bitti artık, hayırlı olsun\" diyerek sözlerini noktaladı.