(Görüntülü) Futbolcular sahaya 'Küfüre ve kötü tezahürata hayır' pankartı ile çıktı

Sinan HARMANCI / AMASYA (DHA) - Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor\'da geçen hafta bir taraftar grubunun yöneticilere, futbolculara ve teknik heyete küfür ve hakaret etmesi sonrası bu hafta futbolcular maç öncesi üstlerinde \'Küfür ve kötü tezahürata hayır\' tişörtü ve pankartı ile sahaya çıktı.



Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grup\'ta mücadele eden Yeni Amasyaspor kafilesi geçen hafta Havza deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanmasına rağmen bazı taraftarların takım otobüsünü durdurmak istemesi ve tesislere gelerek yöneticilere, futbolcular ile teknik heyete küfür ve hakaret içeren sözler sarf etmeleri neticesinde zor anlar yaşamıştı. Futbolcular, olaya karışan taraftarlar hakkında şikayetçi olurken, bu isimler gözaltına alınmıştı. Bu hafta ise kendi evinde Ladik Belediyespor’u konuk eden Yeni Amasyaspor\'da futbolcular maç seremonisine \'Küfür ve kötü tezahürata hayır\' tişörtü ve pankartı ile çıktı. Futbolculara destek veren bazı taraftalar da onlara çiçek takdim etti.



Yeni Amasyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Av. Bahadır Tekeş, maç öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Hafta içi özellikle incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle bazı taraftarlarımız hem kulübümüze hem de futbolcularımıza karşı yapmaması gereken bazı tavırlar içerisine girdiler. Ben burada taraftarlarımızın hepsini yargılamıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Birkaç tane olayın belki heyecanı ile belki de farklı düşünceleri ile hareket eden arkadaşlarımız yapmaması gereken hareketleri yaptılar. Bundan dolayı da hem kulüp hem de futbolcularımız son derece üzüldüler. Bu olayların bir daha tekrarlanmaması için yoğun bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar neticesinde yaptığımız toplantılarla ve bu olayı tatlıya bağladık. Bugün geldiğimiz noktada yönetim ve taraftarımız beraber oldu. Özellikle bu yanlışı yapan birkaç münferit taraftar dışındaki diğer taraftarlarımız o insanların yapmış oldukları yanlışları dile getirerek bundan sonra olmaması için kendilerinin mücadele edeceğini bizzat o toplantıda söylediler. Bundan dolayı da son derece sevinçliyiz. Bu anlamda da Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat ettik ve küfüre hayır pankartı ile çıkmak istediğimizi söyledik. Bugün de böyle bir güzellik yapacağız. İnşallah spor alanlarında bu küfürü bir şekilde bitireceğiz diye düşünüyorum. Bu mücadeleyi vermemiz lazım.”



YENİ AMASYASPOR 9 KİŞİ KALDI



Maçın 6\'ncı dakikasında Caner’in attığı golle Ladik Belediyespor 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, futbolcular maç esnasında gerginlik yaşarken, açılan pankarta rağmen bazı taraftarlar tribünlerde küfür etmeye devam etti. Yeni Amasyaspor’da 43\'üncü dakikada Erdinç ve 90\'ıncı dakikada İmam Almas çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.