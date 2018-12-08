(Görüntülü) Fuat Oktay: Biz bu hedefi yakalamak zorundayız

Tansu Edip GÖKBUDAK/ Onur MERİÇ /İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi\'nin 2014 yılında restorasyonuna başlanan Siyasal Bilgiler Fakültesi törenle hizmete tekrar açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi\'nin tarihsel anlamda ve günümüzde kilit bir rol üstlendiğini söyleyerek, \"Şu anda 200\'ü aşan üniversitemiz var ama gelecekle ilgili 5-10 yıllık sürede nitelikte de dünyanın en önde gelen üniversiteleri arasında olma hedefimiz var. Ne pahasına olursa olsun biz bu hedefi yakalamak zorundayız\" dedi. İstanbul Üniversitesi\'nin 4 yıl önce restorasyonuna başlanan Siyasal Bilgiler Fakültesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve fakültenin eski mezunu olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Yüz yılı aşkın süredir ayakta duran fakülte binası aslına uygun olarak restore edildi. Özgün yapının bozulmamasına özen gösterildi. YENİLİKÇİLİK VE İLERLEMENİN MERKEZİ VURGUSU Türkiye\'nin 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda üniversitelerin yenilikçilik ve ilerlemenin merkezi haline gelmesinin önemli olduğunu kaydeden Oktay, \"Bir millet sürekli biçimde yükselmek istiyorsa bunun yolu kadim birikimleri ve dinamizmini gençliğine aktarmasıdır. İstanbul Üniversitesi\'nin, tarihi ve üniversitenin bir kurum olarak zaman içinde nasıl köklü bir yapıya dönüştüğünü gösteren bir örnek. Burası bilginin hem içeri hem dışarı doğru aktığı yerdir. Üniversite gençlerin tarihi kendilerinin şekillendirmesinin gerektiği yeri öğrendiği yerdir. Bunun da en kuvvetli hissedildiği yer İstanbul Üniversitesi\'dir\" diye konuştu. NEBATİ: OKULUN ADI SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ OLSUN Okulun mezunlarından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ise okulun adının İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi değil İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi olması gerektiğini söyledi. ebati, \"Bu okulun adı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi. Dekanımız bu konuda heyecanla bekliyor. Bu okul ismine uygun tek müstesna özel okul. Bu okul örnek bir okul olma vasfını daha da artırıyor\" diye konuştu. \"SİYASİ TARİHİMİZDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR\" Siyasal Bilgiler Fakültesi\'nin Türkiye\'nin ve Osmanlı\'nın geçmişinde önemli bir yer edindiğini söyleyen Prof. Dr. Yekta Saraç da, \"Her bir fakültesi darülfünundan bu yana yetiştirdikleri eserler ürettikleri eserler geçmişimizin görkemli bir resminin parçasıdır. Bu noktada bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi kimliğiyle özdeşleşmiş olan bu binanın tahsis edildiği fakülteye uygun olarak siyasi tarihimizde önemli bir rol oynadığı hatırlamak gerekir\" diye konuştu. ÖĞRENCİLERLER SOHBET ETTİ Açılışın ardından dışarı çıktığında sigara içen öğrencileri gören Fuat Oktay, öğrencilerle kısa bir süre sohbet etti. Oktay, öğrencilere sigaranın zararlı olduğunu söyledi.