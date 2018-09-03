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(Görüntülü) FSM'de intihar girişimi; Trafik yoğunluğu yaşanıyor-1

Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL,(DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

03 Eylül 2018 18:39

Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL,(DHA)

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa\'dan Anadolu yakasana geçiş istikametinde korkuluklara çıkan kişiyi polisin ikna çabası sürüyor.

 

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Murat DELİKLİTAŞİSTANBULDHA FATİH Sultan Mehmet KöprüsüAvrupa Anadolu
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