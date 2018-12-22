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(Görüntülü) Freni boşalan kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyonun 30 metreden şarampole devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı

22 Aralık 2018 18:41

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyonun 30 metreden şarampole devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Çavdarlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Kanca yönetimindeki 67 TB 614 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Kanca\'nın yanında bulunan Birol Berberkaya kapıyı açıp atlarken, araç, 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, Berberkaya ile araçta sıkışan Hüseyin Kanca yaralandı. Hüseyin Kanca, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir görgü tanığı, sürücünün korna çalarak hızla yokuş aşağıya indiğini, kamyonu duvara çarparak durdurmak istese de başarılı olamadığını söyledi.

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