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Dünya

(Görüntülü) Fransız polisinden, sarı yelekli eylemciye sert müdahale

Fransa (DHA) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar binlerce insanın gözaltına alındığı 'sarı yelekliler' eylemlerinde polisin, eylemcilere sert müdahalesine dair yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor

24 Aralık 2018 20:03

Fransa (DHA) - Fransa\'da 17 Kasım\'da başlayan ve bugüne kadar binlerce insanın gözaltına alındığı \'sarı yelekliler\' eylemlerinde polisin, eylemcilere sert müdahalesine dair yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.



POLİSİN ÖFKESİ DİNMEDİ

Fransa\'nın güneybatısında bulunan Toulouse şehrinde kaydedildiği belirtilen videoda, bir eylemcinin sivil polisler tarafından yakalanarak yere yatırılıp, uzun süre metal coplarla darp edildiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekiyor. Görüntülerde 6 polis tarafından darp edilen erkek eylemcinin, yerden kalkarak kaçmaya çalıştığı sırada yeniden yere düşürüldüğü; eylemciye yardım etmek isteyenlere de polislerin saldırdığı görülüyor.


 

 

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