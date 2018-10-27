(Görüntülü) Fransa Cumhurbaşkanı Macron Vahdettin Köşkü'nde
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Cansel KİRAZ-Güven USTA-Harun UYANIK / İstanbul DHA
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Suriye' konulu dörtlü zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vahdettin Köşkü'ne geldi
27 Ekim 2018 19:20
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Cansel KİRAZ-Güven USTA-Harun UYANIK / İstanbul DHA
Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen \'Suriye\' konulu dörtlü zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vahdettin Köşkü\'ne geldi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir