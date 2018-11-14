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(Görüntülü) Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi ile çıkarıldı

14 Kasım 2018 18:35

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi ile çıkarıldı.

Topakkaya Beldesi\'nde oturan çiftçi Abdullah Keleş\'e ait gebe inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu farkeden Keleş, ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.  Ekipler, foseptiğe inip ineğin ayaklarını zincirle bağlayıp, iş makinesi ile mahsur kaldığı yerden kurtardı. Foseptikten çıkarılan inek sahibine teslim edildi. 

O anlarda itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
 

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