(Görüntülü) FOÇA'DA GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

İZMİR\'in Foça ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı. Resmi törenin ardından gaziler ve tüm şehitler için lokma döktürüldü.

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve gaziler adına çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve Jandarma Okul Komutanlığı Bandosu\'nun çaldığı İstiklal Marşı\'nın birlikte okunmasının ardından Deniz Üsteğmen Hüseyin Gökçe bir konuşma yaptı. Gökçe, şunları söyledi

Türk vatanının ve yüce Türk milletinin ebedi varlığını devam ettirmek, bölünmez bütüğünü muhafaza etmek amacıyla, ülkemizin her karış toprağını savunarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların aziz hatıralarını anmak ve yüceltmek amacıyla 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM, milleti adına vefa duygusunun en güzel örneğini göstererek Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk\'e \'gazi\' ünvanı vermiştir. Bu olay Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze uzanan çizgide, gaziliği en yüksek seviyede temsil ettiğinden, 19 Eylül \'Gaziler Günü\' olarak kutlanmaktadır. İstiklal ve hürriyetimizi, milletçe namus ve şerefimizle yaşıyor olmamızı sağlayan, tüm gazilerimize ebediyyen minnet ve şükran borçluyuz. Nasıl ki ulusal bağımsızlığımızı ve özgürlüklerimizi Kurtuluş Savaşı\'na katılanlara borçluysak, bugünkü ulus ve ülke bütünlüğümüzü de başta terörizm olmak üzere her türlü iç ve dış tehdide karşı savaşan, bu uğurda şehit ve gazi olanlara borçluyuz. Kendilerine bu vesileyle şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz.