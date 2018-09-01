(Görüntülü) Foça'da denize sızan petrolü temizleme çalışmaları sürüyor

Taylan YILDIRIM- Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, kirliliğin yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridini etkilediği ve sızıntının kaynağını tespit etme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Dökmeci, kirliliğin kontrol altına alındığını söyledi.



Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler denizin yüzeyine bırakıldı. Bölgedeki temizleme çalışmalarına, özel firma görevlileri tarafından devam ediliyor.



GENEL MÜDÜR ÇIKLAMA YAPTI



Petrol sızıntısının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Foça\'da akaryakıt sızıntısı nedeniyle denizde ve sahil şeridinde yaşanan kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyen Sebahattin Dökmeci, \"Sızıntı ihbarını alır almaz temizlik çalışmalarına başladık. Kirliliğin yoğun olduğu 2 bölüm, bariyerlerle çevrildi. Kaba temizliğin 1-2 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Şu anda kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyebiliriz\" dedi.



Sızıntı kaynağını belirleme çalışmalarının ise devam ettiğini vurgulayan Sebahattin Dökmeci, \"Kaynak konusunda verebileceğimiz net bilgi yok. Tespite ilişkin gerekli numuneler alındıktan sonra netleşecek. Bölgede seyir halinde olan gemilerden de batmış gemilerden de kaynaklanması bir ihtimal. Biraz daha zayıf bir ihtimal kıyı kaynaklı olması. Denetimlerimizi yapıyoruz. Olasılıklar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Başlangıçta 2,5 kilometrelik sahil şeridini etkileyen kirlilik, şu anda 1 kilometrelik alanda etkili durumda. Açık denizdeki kontrolleri sürdürüyoruz. Numuneler alacağız, bunlar üzerindeki incelemelerden sonra da bölgede denize girilip girilmeyeceği konusunda açıklama yapabileceğiz\" diye konuştu.



İL MÜDÜRLÜĞÜ DE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden de yazılı açıklama yapıldı. Çalışmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Aliağa ve Foça belediyelerinin de çalışmalara destek vereceği kaydedildi. Temizleme sonucu oluşan atıkların, lisanslı araçlar ile lisanslı atık bertaraf tesislerine gönderileceğinin de belirtildiği açıklamada, kirliliğin boyutunun ve geldiği yerin belirlenebilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı helikopter ile keşif uçuşları yapıldığı ifade edildi.



ÇEVRECİLER HALKI AÇIKLAMA YAPTI



Petrol sızıntısının olduğu kıyı şeridinde dünden beri çalışmaları yakından takip eden ilçe halkı ile çevreciler de basın açıklaması yaptı. Çevreciler adına açılama yapan Fırat Korkmaz, kirliliğin kaynağının belirlenmesini ve bir an önce de önlemlerin alınmasını beklediklerini söyleyerek, \"Şimdiye kadar kirliliğin nedenini yetkililer tam olarak açıklamış değiller. Bu kadar gemi trafiğinin olduğu bölgemizde, yetkililer gerekli önlemleri alıp bunu engelleyebilirlerdi. Bölgenin kirletici sayısının çokluğu da göz önüne alındığında, alınacak tedbirlerdeki dikkat ve ısrar daha da önem kazanıyor. Bu konuda tüm yetkilileri görev davet ediyoruz\" dedi.



Denize giren vatandaşların da uyarılması gerektiğini ve denize girmenin de sağlık açısından olumsuzluk yaratabileceğini vurgulayan Fırat Korkmaz, \"Halkın uyarılması konusunda her türlü önlem alınmalı. Temizleme daha hızlı ve daha iyi ekipmanlarla yapılmalı. Bölgede yaşayan bizlere bu kabusu yaşatan, denizdeki canlıların yaşamlarını yok eden bu kaynağın ne olduğunu bilmek, temizlik işlemlerinin hızlı, modern ve insani koşullarda yapılmasını istiyoruz\" dedi.