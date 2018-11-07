(Görüntülü) Flamingolar 'Kuş oteli'nde konaklıyor

Berktuğ ÖNCÜ, BURSA (DHA) GÖÇMEN kuşların konakladığı, doğaya saygının sembolü olarak Osmangazi Köprüsü\'nün yapımında viyadüke kavis verilmesini sağlayan Yalova\'nın Altınova ilçesindeki \'Kuş oteli\' Hersek Gölü, flamingoları ağırlıyor. Yapılan kuş sayımı sonucu bin 100 adet olarak belirlenen flamingolar, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Yalova\'nın Altınova ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Hersek Lagünü, şu sıralar flamingoları ağırlıyor. Kuş bilimcilerinin de sık sık ziyaret ettiği Hersek Lagünü\'nde ki binlerce flamingo, gölün hemen hemen her alanını kullanarak doğa ve kuş severlere görsel güzellik sunuyor. Toplu olarak gezen ve birbirlerinden hiç ayrılmayan flamingolar, adeta gölde dans ediyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Gölü ve çevresinde son tespitlere göre 206 kuş türünün yaşadığını, bunlardan en önemlisinin ise flamingo olduğunu belirtti. Yapılan kuş sayımı sonucu bölgeye binin üzerinde flamingonun geldiğini belirten Başkan Oral, ?Biz Hersek Gölümüze \'Kuş oteli\' diyoruz. Sebebi de kuşlarımız geçerken uğruyorlar, yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, dinlendikten sonra da havalanıp yollarına gidiyorlar. Dolayısıyla kuş oteli diyoruz. Flamingolar son yıllarda ciddi anlamda burayı tercih ediyorlar. Bin 100 kadar flamingo var. Genelde burada kızarıyorlar. Buraya geldiklerinde o kırmızılıkları olmuyor. Dolayısıyla bölgemize renk katıyorlar. Biz de şu anda onların vatandaşlar tarafından daha iyi izlenebilmesi açısından iki tane kuş gözlem kulesi yaptırıyoruz dedi. 206 KUŞ TÜRÜ VAR Gölde 206 kuş türü tespit edildiğini söyleyen Başkan Metin Oral, \'Şu anda 206 türü var gölümüzde. 2004 yılında 104 türdü, 206\'ya çıktı. Ayda 2 sefer sayım yapılıyor, inceleme yapılıyor ve tespit çalışmaları yapılıyor. Bunların 20 küsürü nadir görülen kuş türlerinden. Gölümüzün sulak alan değerini artıran kuş türlerimiz var\' diye konuştu. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VİYADÜĞÜNE KAVİS VERİLDİ Başkan Metin Oral, Osmangazi Köprüsü\'nün yapımı öncesi de göl nedeniyle projede değişikliğe gidildiğini söyledi. Başkan Metin Oral, ?Bizim gölümüzün bir güzelliği de şu; köprü yapılırken ilk projesi köprü viyadüğü gölün üstünden geçiyordu. Bu konuda hükümetimiz, cumhurbaşkanımız, o dönemki hem Ulaştırma Bakanımız ve daha sonra Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda ciddi bir şekilde ağırlıklarını koyarak buranın korunması amaçlı Osmangazi Köprüsü\'nden gelen viyadüğe ciddi bir kavis verildi. Dolayısıyla bu gölün korunması, bu kuşlarımızın korunması açısından bizlere çok büyük destek oldu. Buranın korunma politikasına ekstra güç kattı. Hepsine çok teşekkür ediyorum dedi.