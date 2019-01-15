(Görüntülü) Fırının banyosunda ısınmak için yaktığı ateş sonu oldu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde ekmek fırınında çalışan akrabasını ziyarete gelen Afganistan uyruklu Abdul Şükür Türkmen (17), iş yerinin banyosunda duş alırken, ısınmak için tenekede odun yaktı. Türkmen, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Türkmen\'in akrabası Ali Çakır\'a, Türkiye\'ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilerek 7 bin liralık ceza verilirken, iş yerine ise kaçak işçi çalıştırmaktan 18 bin lira para cezası kesildi.



Türkiye\'ye yasa dışı yollardan giren ve çalışma izni olmayan Afganistan uyruklu Ali Çakır, Tekirdağ\'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi\'ndeki ekmek fırınında işe girdi. Bir süredir fırında kaçak çalışan Çakır\'ı, akrabası Abdul Şükür Türkmen ülkesinden ziyarete geldi. İki gün fırının yatakhanesinde kalan Türkmen, İstanbul\'a dönmeden önce duş almak için dün gece iş yerindeki banyoya girdi. Banyonun soğuk olması nedeniyle ısınmak için tenekede odun yakan Abdul Şükür Türkmen, akrabası Ali Çakır tarafından ölü bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Türkmen\'in karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Abdul Şükür Türkmen\'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. İstanbul\'da oturan Abdul Beşir Türkmen (24), kardeşinin ölüm haberini alarak Malkara\'ya geldi. Hastanede sinir krizi geçiren ağabey Türkmen gözyaşlarına boğuldu.



İŞ YERİNE PARA CEZASI KESİLDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu Ali Çakır\'ın Türkiye\'ye yasa dışı yollardan gelip, izni olmadığı halde fırında çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan Çakır, ülkeye yasa dışı girdiği için 7 bin lira para cezası kesilerek, Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Fırın sahibine ise kaçak işçi çalıştırdığı için 18 bin lira para cezası uygulandı. Malkara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fırınla ilgili yasal işlem başlattı.

