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(Görüntülü) Fırat Kalkanı bölgesine 2 ambulans

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA) ULUSLARARASI Mavi Hilal Vakfı tarafında TSK tarafından terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinde hizmet vermek için bağışlanan 2 ambulans Suriye?ye gönderildi

26 Eylül 2018 13:02

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA) ULUSLARARASI Mavi Hilal Vakfı tarafında TSK tarafından terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinde hizmet vermek için bağışlanan 2 ambulans Suriye?ye gönderildi. Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Mavi Hilal Vakfı arasında yapılan protokolle 2 ambulans Suriye\'de Fırat Kalkanı bölgesinde hizmet verecek. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı tarafından bağışlanan ambulanslar, teslim alınmasının ardından Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçerek görev yapacağı Fırat Kalkanı Bölgesine gönderildi.

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