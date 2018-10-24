(Görüntülü) Fikret Orman: "Şenol Güneş, hiç bir şekilde ödeme yapılmasını istemedi" (1)

\"Hem milli takımı hem de Beşiktaş\'ı yönetmesine müsade etmedik\" \"Aldığımız sonuçlar bizi mutsuz ediyor\" \"Tek işimiz şampiyon olmak\" \"Bizim mazeretimiz hiç bir zaman para olmadı\" \"Birbirimize güven problemimiz yok\" \"Farklı düşünen mayıs ayında çıkar konuşur\" \"Beşiktaş iyi bir görüntü vermiyor\" \"Guti giderse bundan gurur duyarız\" \"Kişiler hata yapabilir, kurumlar hata yapmaz\" Şenol Güneş: \"Ben Beşiktaş\'ta olmaktan mutluyum\" \"Guti giderse bundan gurur duyarız\" \"Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım\" Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü maçında yarın sahasında Genk ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Uzun süredir gündemde yer alan ödemeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, \"Şenol Güneş dolaylı ya da dolaysız olarak gelip kendi alacakları ile ilgili hiç bir şekilde konuşmadı\" dedi. Fikret Orman, Şenol Güneş\'in hiç bir şekilde gelip ödeme istemediğini ancak oyuncuların ödemelerinin zamanında yapılmasını istediğini belirterek, \"Hocamla yan yana oturunca birden imza törenimiz aklıma geldi. Bu da ikincisi oldu. Günlerdir kamuoyunda hocamızla ve oyuncularımızla alakalı haberler yazılıyor, çiziliyor. Birbirimizi istemediğimiz, Şenol hocamla aramızın soğuk olduğu ile alakalı. Bu günlerdir ortadan kalkmıyor. Dün de bir araya geldiğimizde bunu konuştuk, yarın bunu konuşalım diye görüştük. Hoca mutsuz, hoca milli takıma gitmek istiyor, hoca paragöz. Bunları kapalı kapılar ardında değil burada konuşalım istedim. Şenol hoca ile 3\'üncü hamlede görüşmeye başladık. Sezon bittiği zaman birlikte çalışabilir miyiz diye görüştük o zaman olmadı. Sonrasında Slaven hoca ile çalışmadan tekrar görüştük o zamanda olmadı. Slaven hoca ayrıldıktan sonra tekrar görüştük kendisi o zaman Bursaspor\'daydı. Ben hep söylerim hocayı tanıdığımda yıl 1980\'di. Bu süreçlerle beraber 3,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kendisi de burada, hoca bir gün olsun gelip \'ben paramı istiyorum\' demedi. Hocanın Beşiktaş\'la kontratı var ve bu devam ediyor. Biz Şenol hocanın ilk geldiği sene stadımızın olmadığı ve şampiyon olduğumuz sene sıkıntılı günler geçirdik. Kendimizi finanse ettik. O zaman da böyle bir şey konuşulmadı şimdi de para konusu ile alakalı diyalog olmadı. Kontratı uzatırken de hiç parasal konular konuşulmadı. Dolaylı ya da dolaysız gelip hiç bir şey söylemedi ama \'oyuncularım paralarını alsınlar onlarla alakalı bir sorun olmasın\' demiştir. Şunu da demiştir; \'transfer yapmayın mevcut oyuncuların paralarını ödeyin dengemiz bozulmasın\' diye ama bunun haricinde hiçbir şekilde başka bir konu olmamıştır. Geçen seneki ödemelerimizi Ağustos ayı itibarıyla yaptık. Yeni sezon için bir ödeme yapmadık. Hoca \'bana neden ödeme yapmadınız\' diye dolaylı dolaysız bir şey söylemedi\" şeklinde konuştu. \"HEM MİLLİ TAKIMI HEM DE BEŞİKTAŞ\'I YÖNETMESİNE MÜSADE ETMEDİK\" Şenol Güneş\'e gelen A Milli Futbol Takımı\'nın başına geçmesi yönündeki teklif ile ilgili konuşan Başkan Orman, \"Milli takım ile alakalı ise bizim müsaade etmediğimiz konu, ikisini beraber yönetmekti. Hoca, \'benim milli takımda aklım kaldı, gitmek istemiyorum\' gibi bir şey demedi. Hatta hocamıza sordum \'gitmek istiyor musun?\' diye kendisi de bana \'ben daha 1 ay önce sözleşme imzaladım ve yeni şampiyon oldum. Gitmek istemiyorum\' dedi. Bu konuyu kapattık\" ifadelerini kullandı. \"ALDIĞIMIZ SONUÇLAR BİZİ MUTSUZ EDİYOR\" Fikret Orman ligde alınan sonuçlar ve geçen sezonu 4\'üncü oldukları için mutsuz olduklarını ifade ederek, \"Evet mutsuz. Bizim aldığımız sonuçlar bizi mutsuz ediyor. Bunları Şenol hocaya sormak lazım demek yerine bunu yönetimce çözüme ulaştırmamız gerekir. Bunları seçenler biziz eğer bir başarısızlık varsa burada bütün sorun hepimizdedir. 3 senelik bir süreç geçirdik geçen sene çok kötüydük. Şampiyonlar Ligi\'nde de Bayern\'i geçmemiz lazımdı. Şampiyon olamamamız lazımdı. Hedefimiz bu yöndeydi. Ligde de 4\'üncü olmak bizi çok üzdü. Ben kimsenin ne arkasındayım ne önündeyim. Buraya da çıktık konuşuyoruz. Hepimiz buradayız\" dedi. \"TEK İŞİMİZ ŞAMPİYON OLMAK\" Beşiktaş Kulübü\'nün tüm vizyon ve misyonunun şampiyon olmak olduğunu aktaran Fikret Orman, \"Beşiktaş yönetiminin bir tek işi vardır oda şampiyon olmak. Bütün vizyonumuz misyonumuz bu yöndedir. Kavgalar olabilir, tartışmalar olabilir. Bu her aile içinde olur. 3.5 senelik bir ilişki olduğundan farklı ilişkiler elbet olur. Kimse egolarını dahil etmeden kendi işini yapmalıdır. Biz de bunu yapmak istiyoruz\" açıklamasında bulundu. \"BİZİM MAZERETİMİZ HİÇ BİR ZAMAN PARA OLMADI\" Para konusunun hiç bir zaman Beşiktaş\'ın mazereti olmayacağını söyleyen Başkan Orman, \"Ülkemizde bir sıkıntı yaşıyoruz. Mayıs ayından bu yana yüzde 150 bir döviz artışı var. Beşiktaş\'ın hedefi üst düzey başarılara imza atmak üzerine kuruludur. Beşiktaş\'ın geldiği nokta, borçlanması geçmiş döneme geliyor. Döviz artmış ve ligi 4\'üncü bitiyor. Evet hayatımız güllük gülistanlık değil ama Beşiktaş, UEFA\'dan lisans almış bir kulüp. Bizim mazeretimiz hiç bir zaman para olamaz. Burada mutlu olmalıyız, mutluluk içinde yaşamalıyız. Biz bizim kültürümüze uygun olan isimlerle yaşamaya devam edeceğiz. Ticari ilişkilerimizde her hangi bir sorun varsa gittiği yere kadar gider sonrasında yollar ayrılır\" şeklinde konuştu. \"BİRBİRİMİZE GÜVEN PROBLEMİMİZ YOK\" Şenol Güneş ile aralarında bir güven problemi olmadığını aktaran Orman, \"Beşiktaş yönetim kurulunun süresi 2019\'da bitiyor. Biz sözleşmeyi uzattığımızda 2 yıllık mı? 3 yıllık mı? yapalım diye konuştuk. 2019 senesi geldiğinde biz hocamla tekrar oturur konuşuruz. Hiç birimizin birbirine güven problemi yoktur\" dedi. \"FARKLI DÜŞÜNEN MAYIS AYINDA ÇIKAR KONUŞUR\" Yönetim kurulunda Şenol Güneş\'ten memnun olmayan yöneticilerin bulunduğunun sorulması üzerine Orman, \"Asla öyle bir şey yok, olamaz da. Bu yönetim kurulu içinde bana gelmiş bir şey yok. Bunu düşünen varsa Mayıs ayında bir seçim sürecimiz var farklı düşünen o gün geldiğinde çıkar konuşur ya da istifasını basar ayrılır\" ifadelerini kullandı. \"BEŞİKTAŞ İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMİYOR\" Beşiktaş\'ın şu anki gidişatından memnun olmadıklarını belirten Fikret Orman, \"Teknik konular benim işim değil. Ama gözüken bir şey var ki biz alınan skorlardan mutlu değiliz ve Beşiktaş takım olarak iyi bir görüntü vermiyor. Başkan olarak 2\'nci yada 3\'ncü başkanlardanımdır en uzun süre görev alan. Hocamın ise 30 senelik tecrübesi var. Bunu çözmek bizim işimiz. Kadromuzda eksikler vardır, memnun olmayan oyuncularla yolları ayırmak da bizim işimiz. Bunu hep beraber biz çözeceğiz\" dedi. \"GUTİ GİDERSE BUNDAN GURUR DUYARIZ\" Yardımcı antrenör Guti\'nin, Real Madrid\'in başına geçeceği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, \"Guti\'nin Real Madrid\'e gideceği konusunda gelen bir şey yok. Gidersede bundan gurur duyarız. Guti harika bir çocuk giderse de bu onun başarısıdır. Takımda bir çok yabancı var. Bizde hocamıza yardımcı hoca için kendisini teklif ettik. Hocada kendisiyle çalışmaktan çok mutlu olacağını belirtti ve kabul etti\" şeklinde konuştu. \"KİŞİLER HATA YAPABİLİR, KURUMLAR HATA YAPMAZ\" Beşiktaş\'ın hata yapma lüksü olmadığını yapılacak bir hatanın kulübe büyük zarar vereceğini aktaran Orman, \"Ülkenin gerçeklerini anlattım. Çıkmış olan bir kanun var ama burada bir kanunsuzluk doğuruyor. Çünkü burada yerli oyuncular kadar yabancı oyuncular da var. Biz hiç bir oyuncumuzla tutup konuşmadık sözleşmesiniz çevirme konusunda. Kişiler hata yapabilir, kurumlar hata yapmaz. Besiktaş\'ın yapacağı bir hata kendisini çok etkiler kişinin yapacağı hata kendini bağlar. Biz Eylül ayı itibarıyla borçsuzluk sözleşmesine imza attık. Bütün oyuncularımızın paralarını ödedik ama sadece 2 oyuncumuzun alacağı kaldı. Onlarda alsaydı bugün bunu konuşmazdık. Bu çocuklar pırlanta gibi çocuklar. Bunları burada tartışmak değil kendi içimizde çözüp sonuca ulaştırmalıyız. Bundan çok daha kötü kulüpler var. Onlar çıkıp konuşulmuyor. Beşiktaş\'ın üzerine hep konuşuluyor. Evet biz mutsuzuz. Beşiktaş daha başarılı olmalı daha iyi işler yapmalı. Bunuda kendi içimizde oturup daha çok çalışarak başaracağız\" ifadelerini kullandı. ŞENOL GÜNEŞ: \"BEN BEŞİKTAŞ\'TA OLMAKTAN MUTLUYUM\" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise siyah-beyazlı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, \"Ben Beşiktaş\'ta olmaktan mutluyum, başkan da mutlu. Aramızda sorun yok. Çok gereksiz gündem bu\" dedi. \"GUTİ GİDERSE BUNDAN GURUR DUYARIZ\" Guti\'nin takımdan ayrılması durumunda gurur duyacağını belirten Şenol Güneş, \"Guti başka yerde de çalışır burada da. Giderse de gurur duyarız. Ben hep burada durmayacağım ama içeriden gelen birinin çalıştırmasından gurur duyarız\" ifadelerini kullandı. \"BEN DE BİR YILLIK ÜCRETİMİ BAĞIŞLAYACAĞIM\" Güneş, \"Bu toplantının özü benim para almadığım için konuşuyormuşum. Bu çok namussuz bir şey. Burada televizyonda konuşanlar çıksın konuşsun o zaman devlete verilmiyor diye. Madem televizyondaki yorumcular krizi düşünüyor bu kadar aldıkları paraları kurumlarından almasınlar devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım. Ben Beşiktaş\'ta mutluyum diyorum\" diye konuştu.