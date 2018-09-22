(Görüntülü) Fiber teknede 47 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 47 kaçak göçmen ve 1 organizatör, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Güney Ege\'de bu sabaha doğru devriye görevinde bulunan sahil güvenlik ekipleri, Bodrum\'un Akyarlar açıklarında, \'Kara-1\' isimli fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen sahil güvenlik ekipleri 18\'i Suriye, 25\'i Filistin, 2\'si Somali ve 2\'si Irak uyruklu olmak 47 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 1 Türk kaptanı gözaltına aldı. Gözaltına alınlar göçmenler ve organizatör, Bodrum Sahil Güvenlik Karakolu\'na götürüldü.