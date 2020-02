(Görüntülü) Feyzioğlu: Tüm hukuk fakültesi mezunlarının gireceği sınavdan söz ediyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu tarafından düzenlenen \'Avukatlık Ruhsat Verme\' törenine katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültesi mezunlarının sınava girmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, \"Anlamak istemeyenler için Kayseri\'den bir kez daha tekrarlıyorum. Hukuk fakültesini bitirip avukatlığa, hakimliğe, savcılığa, noterliğe müracaat edecek tüm mezunların gireceği bir sınavdan söz ediyorum. Avukatlık sınavından bahsetmiyorum\" dedi. Kayseri Barosu tarafından düzenlenen \'Avukatlık Ruhsatı Verme\' programına TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Baro Başkanı Cavit Dursun ve yönetim kurulu üyeleri ile avukatlık ruhsatı almaya hak kazanan kişilerle çok sayıda yakını katıldı. 15 kişiye avukatlık ruhsatının verildiği törende, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından öğrencilere meslek yemini ettirildi. \'EN ÖNEMLİ ŞEY İSMİNİZ, ONU KORUMASINI BİLİN\' Kayseri\'nin \'ata toprağı\' olduğunu belirten Metin Feyzioğlu, \"Dedem \'Paran var, parayı ne edecen; hayırsız evladın var, parayı ne edecen?\' derdi. Kayseri\'de çok söylenir. Bu meslek size para, şan, şöhret kazandırır. Hedefiniz bir an önce para kazanıp meşhur olmaksa, öyle bir şey kaybettirir ki yerine koyamazsınız. Ananızdan babanızdan teslim aldığınız tertemiz isminizi kaybettirir. Aileleriniz yemedi, yedirdi. Sizler için fedakârlık yaptı. Bu fedakârlığın karşılığını Türk milletine ve vatanına, ailenize hizmet ederek ödeyeceksiniz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun\" dedi. Hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu belirten Feyzioğlu, \"En önemli şey isminiz. Onu koruduğunuzda bu meslek size her şey kazandırır. Ama hedefinizi para yaparsanız tüm kazandıklarınızı kaybedersiniz. Hak yolundan ayrılmayın. Hangi siyasi görüşten olduğunuz sizin meselenizdir; milli mi, gayri milli mi olduğunuz ise bizim meselemizdir. Ülkemiz büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadeleyi Milli Mücadele dönemindeki ruhla aşacağız. Türk milleti her zaman başarmıştır. Yine başaracağız\" diye konuştu. \'MİLLİYİZ DEDİĞİMİZ ZAMAN BİZE SALDIRIYORLAR\' \'Milli\' söylemlerde bulundukları zaman saldırıya uğradıklarını belirten Feyzioğlu, \"Biz milliyiz, dediğimizde bize saldıranlar var. \'Biz bu vatanın neferiyiz\' dediğimizde bizi kınayanlar var. Buradan ilan ediyorum; Türkiye Barolar Birliği, millidir ve milli kalacaktır. Bizim milliyetçiliğimizi ve milli duruşumuzu, üniter devletten tavizsiz duruşumuzu kim kınıyorsa onun sözleri göğsümüzde madalyadır. Çünkü önce vatan ve millettir. Devlet çatırdarsa hepimiz altında kalırız\" dedi. Devleti çatırdatmamak için \'adaletin\' önemli olduğunu kaydeden Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, \"Adaleti mülkün temeli yapmamız gerekir. Çünkü hangi inanç, siyasi düşünceden, mezhepten gelirse gelsin 81 milyon vatandaşımızın \'Ben Türk milletinin asli unsuruyum\' diyebilmesi için yargıya güvenebilmesi, yargıya sığındığında \'Yargı beni korur\' diyebilmesi demektir. Bu hissi vatanın her köşesinde başaramadığımız takdirde Allah muhafaza dağılma sürecine gireriz. Bizi kınayanlar, milli duruşumuz için ne zaman bir söz söyleseler, bizim milli duruşumuz o kadar güçlü ve kararlı hal almaya devam edecektir\" diye konuştu. \'AVUKATLIK SINAVI DEĞİL TÜM MEZUNLARI KAPSAYAN SINAV\' Hukuk fakültelerini bitirenlerinin devlet sınavına girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının çarptırıldığını da ifade eden Feyzioğlu, \"Her sözümüzü çarpıtanlara tane tane anlatmak istiyorum. Şu anda 25 bin stajer avukatımız var. Hukuk fakültelerinde 70 bin öğrenci var. 120 bin avukata ulaştık. Bu sayı artışı ile bu meslek sürdürülebilir değildir. Romantik yaklaşımlarınızı vestiyere asıp, dünyanın gerçeğine dönünüz. Hukuk fakültelerinin kalitesinin artması, evlatlarımızın 21\'inci yüzyıl dünyasında rekabete hazır yetişebilmesi için kaliteli eğitim istiyoruz. Anne ve babalar evlatlarını kaliteli eğitim alabilsinler diye yetiştirdiler. 3 hocası olan, derslere uçakla gelen, 1 saat şehirlerde kalıp ders veren fakültelerde diploma alsın diye yetiştirmediler. Vatana millete hayırlı hukukçular olsun diye yetiştirdiler. O zaman devletimizin de bir görevi vardır. El birliği ile hukuk fakültelerinin kalitesi artırılmalıdır\" ifadelerini kullandı. Sınavın yerinde bir karar olduğunu da savunan Feyzioğlu, \"Derhal sınav çıkarılmalıdır. Anlamak istemeyenler bunu avukatlık sınavı gibi görüp, \'Avukatlık sınavını devlet mi yapacak?\' diyorlar. Anlamak istemeyenler için bir daha Kayseri\'den tekrarlıyorum. Hukuk fakültesini bitirip, avukatlığa, hakimliğe, savcılığa, noterliğe müracaat edecek tüm mezunların gireceği bir sınavdan söz ediyorum. Avukatlık sınavından bahsetmiyorum. Avukatlık stajına müracaat etmeden önce devletin yaptığı bitirme sınavından asgari bir puanı aldığını belgelemekten, mülakatsız bir yazılı sınavdan söz ediyorum. Böylelikle tüm hukuk fakültelerinin asgari kaliteye ulaşabileceğini düşünüyorum\" dedi. \'ADALET BAKANI\'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM\' Adalet Bakanlığı\'nın almış olduğu sınav kararını Türkiye Barolar Birliği olarak desteklediklerini de ifade eden Başkan Metin Feyzioğlu, \"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanımız Yekta Saraç\'ın girişimlerini sonuna kadar destekliyoruz. Açık söylemek gerekirse, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği yöneticiliklerinde bugüne kadar gördüğüm, salt avukat için hizmet yapan ilk adalet bakanına sahip olduğumuz için, marifet iltifata tabidir mantığıyla teşekkürlerimi iletiyorum\" diye konuştu. \'MESLEK USTASI\' İÇİN TAZİYE ZİYARETİ TBB Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu\'nda gerçekleştirilen yeni avukatların yemin ve ruhsat töreninin ardından Kayseri Barosu eski başkanlarından ve \'Meslek Ustası\' olarak nitelendirdiği merhum avukat Murat Şirvanlı\'nın bürosuna giderek, eşine taziye ziyaretinde bulundu. Feyzioğlu\'na, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Cavit Dursun ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayman Avukat Sabri Erdal Güngör de eşlik etti. Feyzioğlu, dünkü törene rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Kayseri Barosu eski başkanlarından avukat Süleyman Sağlam\'ı da evinde ziyaret ederek bugüne kadarki hizmetleri için kendisine plaket takdim etti.