(Görüntülü) FETÖ'nün Adli Tıp Yapılanması Davasında karar: 36 sanığa ceza (arşiv)

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 50 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, toplam 36 sanığı örgüte üye olmak ve örgüte yardım suçlarından 2 yıl 1 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Kuzan, Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür, Mehmet Serkan Çam ve İbrahim Öztürk katıldı. Sanıklar ve avukatları esas hakkındaki son savunmalarını yaptı.



Daha sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan tutuklu sanıklardan Ertuğrul Kuzan\'ı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis ve Mehmet Serkan Çam\'ı 8 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.



Sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, Habib Bostan, Hüsrev Demirel, İbrahim Öztürk, İlhami Kömür ve Oğuzhan Yakupoğlu ise \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 7 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza miktarları dikkate alınarak sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür ve İbrahim Öztürk\'ün tahliyelerine ve haklarında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. 23 sanık hakkında da \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 6 yıl 3\'er ay hapis cezası veren heyet, 4 sanığa \"silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.





10 SANIĞA BERAAT ÇIKTI



10 sanık hakkında beraat kararı verilen davada, firari 4 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmedildi. Beraat eden sanıklar hakkındaki tüm adli kontrol kararlarının da kaldırılması karara bağlandı.



