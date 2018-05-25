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(Görüntülü) FETÖ'den yakalanan 26 asker ankesörlü telefonlarla görüşmüş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 26 kişinin ankesörlü telefon üzerinden haberleştiği belirlendi

25 Mayıs 2018 14:43

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 26 kişinin ankesörlü telefon üzerinden haberleştiği belirlendi. Polis, şüphelilerin, görüşme yaptığı 2 bin telefon kaydını incelemeye aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA GÖRÜŞME

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü telefonlar ile iletişim kurduğu ortaya çıktı. Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli\'de bulunan 3\'ü yarbay, 3\'ü binbaşı, 1 yüzbaşı, 3\'ü teğmen ve 16\'sı astsubay olan şüphelilerin görüşmelerini ankesörlü telefonlarla yaptığı belirlendi. Polis, 2 bin görüşmeyi incelenmeye aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Polis ayrıca haklarında yakalama kararı verilen 4 şüpheliyi de arıyor.
 

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