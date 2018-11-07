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(Görüntülü) FETÖ'den hapsi onanan eski Vali Mutlu, Edirne'de teslim oldu (Arşiv) (2)

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından, Edirne'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklandı

07 Kasım 2018 18:29

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından, Edirne\'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklandı. FETÖ/PDY\'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3\'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim\'de onadı. Hüseyin Avni Mutlu, cezasının kesinleşmesinin ardından avukatıyla Edirne Adliyesi\'ne gelerek teslim oldu. İnfaz Savcılığı\'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

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