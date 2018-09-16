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(Görüntülü) FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay sağlık kontrolünden geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 astsubay, götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildi

16 Eylül 2018 20:50

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 astsubay, götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

FETÖ\'nün \'askeri yapılanması\'na yönelik cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin\'de 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı\'nda görev yapan 10 astsubay gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el koyuldu. FETÖ\'nün \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş\'a getirilerek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kontrolün ardından 10 astsubay, sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.
 

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