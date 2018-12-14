(Görüntülü) FETÖ şüphelisi 16 asker adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 16\'sı adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14\'ü muvazzaf asker, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 11 Aralık sabahı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16\'sı bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

