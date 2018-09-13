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(Görüntülü) FETÖ şüphelisi 12 asker adliyeye sevk edildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 asker, adliyeye sevk edildi

13 Eylül 2018 13:37

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 asker, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kontörlü/ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Muvazzaf subay ve astsubay rütbesindeki şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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