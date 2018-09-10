(Görüntülü) Festivalde kağnı arabaları ve kaleler yürütüldü

(DHA) Ankara\'da düzenlenen 15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali\'nde final heyecanı yaşandı. Renkli gösterilerin ardından meydanda Azerbaycan rüzgârı esti. Azerbaycan Büyükelçiliği programında Şirvan Valiliği Milli Musiki ve Milli Dansı ekibi gösterileriyle nefes kesti. Türk Beyleri Kent Meydanı\'nın kemerli kapılarından önce mehteran takımı marşlarla girdi. Kurtuluş Savaşı\'nın destanını yazan kahraman askerler, kadınlar, gençler kaleyi meydana taşıdı. Anka Kuşu sahneden kaleye uçarak kurtuluş meşalesini yaktı. On binlerce başkentli ellerinde Türk Bayraklarıyla İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı\'nı okuyarak gösteriye destek verdi. Azeri sanatçılar Günay Kerimova, Murat Laçınlı Türkçe ve Azerice şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Etkinlikler boyunca alanda Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana dalgalandı. Ageyeva, Bu büyük festival Türk dünyasını buluşturuyor. Bizim musikimiz, danslarımız kültürümüz yer alıyor. Kardeş belediyemizin başkanı Enver Bey\'e teşekkür ediyorum dedi. Festivalin finalini ünlü sanatçı Murat Boz yaptı. Her yaştan Murat Boz hayranı alanı hınca hınç doldurdu. Boz\'un sahneye çıkmasıyla meydandaki coşku zirveye çıktı.