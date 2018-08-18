T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'ya geldi

18 Ağustos 2018 02:44

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya\'ya geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan uçakla saat 21.30\'da Malatya Havalimanı\'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle Volkan Demirel\'e destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHASpor Toto Süper LigEvkur Yeni MalatyasporFenerbahçe MalatyaSabiha Gökçen HavalimanıMalatya HavalimanıVolkan DemirelHavalimanındanFenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24